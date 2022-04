La “chupóptera” del Miño ha vuelto

Esta temporada sí vuelve a tener tres días de fiesta con degustación. Fea y chupasangre pero con cualidades mágicas para recomponer a todo el que se la come. Así, con un discurso con adornos de parodia, describió, ayer, el pregonero de la Festa da Lamprea de Arbo, el actor gallego Sergio Pazos, al pez prehistórico del Miño, protagonista de la fiesta gastronómica que los arbenses celebran desde hace 62 años y que, este fin de semana, hoy inclusive, vuelven a disfrutar tras dos años de parón por la pandemia.

Desde el balcón de la casa consistorial de Arbo, el actor que protagonizó al entrañable Paspallás en Pratos Combinados (Televisión de Galicia) logró la carcajada de los asistentes al comparar a la lamprea del Miño con personajes públicos como Fernando Simón, Isabel Díaz Ayuso o Belén Esteban, “a los que amas o detestas” sin punto intermedio, porque quienes prueban la lamprea nunca se quedan con la duda; o les conquista el paladar para siempre o no la volverán a comer jamás.

Flanqueado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por el alcalde de Arbo, Horacio Gil; el pregonero también bromeó con la longevidad de este pez: “El animal más antiguo del mundo” a la altura de “Jordi Hurtado, la Reina de Inglaterra o Gayoso”, bromeó. Desde el balcón también escuchó el pregón la vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana Pastor; la directora xeral de Turismo, Nava Castro; el diputado provincial de Cooperación, Santos Héctor, o el delegado de la Xunta en la provincia, Luis López.

Entre los asistentes, no faltaron autoridades de toda la comarca: el alcalde de A Cañiza, Luis Piña; la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel; el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez; la alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández; o el alcalde de Crecente, Julio García-Luengo. Tampoco se perdió la cita, el presidente de la Cámara de Melgaço, Manoel Batista, cuyo municipio fronterizo con Arbo también celebra, este fin de semana, su Festa do Alvarinho e do Fumeiro.

La lamprea, como la definió el pregonero 2022, es un “chupóptero marino” porque es un pez parásito que se adhiere con su boca a peces o mamíferos marinos y se alimenta de su sangre. Y es precisamente con su propia sangre con lo que se cocina la lamprea de más éxito ahora en temporada, “a la arbense”, que en Arbo volverá a servirse hoy en Arbomostra a 15 euros la ración; acompañada de arroz blanco y pan frito. Además, en la carpa instalada por primera vez en la Praza do Mercado, se puede degustar también rellena con ensaladilla por 12 euros, o en empanada, a 10 euros. Además, existe la opción de pedirla para llevar. A quienes no les guste la lamprea, la fiesta cuenta también con puestos de jamón, embutidos variados, pulpo o churrasco.

Todas las raciones se pueden acompañar en la carpa de la fiesta con los vinos de nueve bodegas D.O. Rías Baixas para elegir. Además, Arbomostra incluye stands de artesanía, alimentación y plantas.

La fiesta continúa hoy en Arbo, de 11.00 a 00.00 horas. Incluye actuaciones musicales, atracciones para niños y de nuevo verbena con las orquestas Satélites y Finisterre.