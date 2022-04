“Wellcome to Nigrán”, “Can I help you?”, “What would you like to drink?... Son algunas de las frases básicas que todo empresario o empleado de hostelería debería manejar para comunicarse con turistas de habla inglesa y que en Nigrán pocos manejan. Al menos así lo revela un estudio realizado por la academia de inglés Active Projects. Ninguno de los 28 establecimientos analizados cuenta con cartas traducidas ni ofrece ni un solo mensaje para el cliente extranjero en sus webs o redes sociales. En cambio, cada vez son más los visitantes extranjeros a través del Camiño Portugués da Costa, el 60% angloparlantes. Razones por las que el gobierno municipal ha decidido ayudar a los negocios locales a mejorar esta carencia con un curso de inglés acelerado que impartirán profesores de la citada academia y que durará 53 horas. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios do Val Miñor (OValmi).

Las clases se desarrollarán de forma presencial en el Pazo de Pías y “online”. Arrancan este martes, día 26, y se prolongarán hasta el 13 de mayo. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del 69789. El objetivo es ayudar a posicionar Nigrán como destino de calidad, aumentar la visibilidad del negocio para los clientes foráneos y fidelizarlos y perfeccionar la competencia lingüística de los profesionales, que tendrán la posibilidad de elaborar un vídeo y dos post con la ayuda de los profesores y de traducir la carta.