“Tenemos muy claro que Lourdes Moure tiene que dejar el acta y así se lo exigiremos”

David Alonso Bargiela toma las riendas del PSdeG-PSOE de Porriño tras unos meses que él mismo califica como “turbulentos” para el partido a nivel local. Recién elegido nuevo secretario xeral de la agrupación socialista porriñesa, hace hincapié en que las personas son el centro de su agenda y que, aunque “no sé de todo y ni lo pretendo”, tiene un equipo humano detrás para convertir al PSOE en la alternativa a la derecha en Porriño.

–Asume el cargo en un momento complicado. ¿Qué le animó a presentar su candidatura a secretario general del PSOE?

–Lo que me anima, después de estos meses que han sido un poco turbulentos, políticamente hablando en Porriño, ha sido la gente, que me apoya y me pide que asuma esta responsabilidad porque el partido lo necesita ahora mismo.

–Su nombre ya sonaba en diciembre como el único candidato del PSOE con los apoyos necesarios para ser investido alcalde. ¿Entiende la negativa de Lourdes Moure a dejarle paso a usted a costa de perder la Alcaldía para el PSOE?

–La decisión de Lourdes estaba amparada en su momento por la Ley Electoral, que dice que hay que respetar el orden de lista, ella era la número 2 y yo el número 4; es una decisión personal y había que respetarla.

–Y su paso (de Moure) al grupo de no adscritos ¿Cree que debería dejar el acta?

–Sí, desde la agrupación municipal del PSOE de Porriño tenemos muy claro que tiene que dejar el acta, y así se lo exigiremos. Entendemos que el Partido Socialista es propietario de esa acta, aunque la Ley Electoral es cierto que dice que el acta es personal, pero, de haber tenido estos principios que ella dice que son personales, debería haber avisado en su momento e ir en las listas como independiente. Es por eso que creo que debemos exigirle esa acta y lo haremos. Si se niega, llevaremos a cabo otras medidas como la aplicación del Pacto Antitransfuguismo.

–¿Cree que todos estos vaivenes le pueden pasar factura de cara a las próximas elecciones?

–Esperemos que no porque desde ya empezamos un proyecto nuevo y creo que la gente está viendo que el partido se está regenerando y como muestra de ello, a partir de la pérdida de la Alcaldía se ha aumentado un 70% las afiliaciones al PSOE en Porriño. Es un buen síntoma y vamos a confiar en que este dato se refrende después en las urnas y podamos aspirar a presentar una alternativa a la derecha en Porriño.

–¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre Porriño?

–Nos preocupa mucho la situación actual de la guerra de Ucrania y su impacto energético que se traslada a las familias, pero también al tejido industrial y a los 860 autónomos que hay en Porriño, que lo están pasando muy mal. La hoja de ruta de la nueva ejecutiva del PSOE en Porriño tiene que ir en la línea de pensar en las personas. Hay unas facturas de luz que van a venir desorbitadas; sectores económicos que van a salir muy perjudicados. Tenemos que darles una solución a todos en el corto plazo. También es urgente la eliminación del paso a nivel, que ya hay un proyecto pero el alcalde no está dando los pasos para llevarlo adelante; y la ampliación del centro de salud, que el PP lleva paralizando desde el año 2009.

"Si se niega a dejar el acta aplicaremos otras medidas como el Pacto Antitransfuguismo"

–Ya ha apuntado que el nuevo alcalde, Alejandro Lorenzo, está cometiendo “fallos”. ¿A qué se refiere?

–En su momento se sabrá; estamos elaborando informes. A simple vista la sensación que nos da es que es una política de influencer o youtuber. Necesitamos un gobierno y un alcalde que no solo se saque fotos, que gestione con altura de miras para atraer a Porriño las mayores inversiones y proyectos, y no estamos viendo eso en el gobierno local. Están abiertas muchísimas convocatorias con los fondos Next Generation, pero no vemos al gobierno preparando propuestas para estas y probablemente estamos perdiendo millones de euros en inversión.

–Usted empezó en política con Manuel Carrera y luego continuó con Eva García de la Torre. ¿Qué destacaría de ambos?

–De Manuel Carrera, su gestión y seriedad; y de Eva su sensibilidad social, siempre prensando en los más desfavorecidos, y su formación y oratoria. Sobre Eva se han cometido muchísimas injusticias. Se verá con el tiempo como sale su figura y la del gobierno del PSOE durante su legislatura. Está claro que se han cometido errores y el PSOE los va a reconocer. Trataremos de hacer borrón y cuenta nueva; si es que hay responsabilidades, porque de las 20 denuncias que tenía, 19 están archivadas, queda una pendiente.

–Falta poco más de un año para las próximas elecciones. ¿Se postulará como candidato?

–En estos momentos todavía no he pensado en eso, pero si llegado el momento encuentro un respaldo de los afiliados seguramente lo haga.