“Es hora de pasar página en la Cofradía de Baiona y defender a todos los sectores”

Es percebeiro y marinero por verdadera vocación. Tanto, que José Miguel Sotelo Ulbeira cambió hace doce años el cómodo trabajo de una oficina por la faena a bordo de una embarcación para extraer percebes, erizos y toda clase de pescado. Lo de aventurarse a asumir la dirección de la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona le ha llegado casi de rebote. Asegura que sus compañeros lo convencieron y se animó finalmente a presentarse con la intención de recuperar la calma de una vez por todas en el pósito. Ayer mismo tomó posesión del cargo de manera oficial y espera que la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a repetir la elección que acabó por derrocar a su antecesora, Susana González, sea el último episodio del largo conflicto que enfrentó a los percebeiros de a flote con los de a pie.

–¿Por qué dio el paso de presentarse al cargo de patrón mayor?

–No entraba en mis planes, pero me empujaron la situación y los compañeros, que me decían que era la persona adecuada para buscar un enfoque distinto. En esta Cofradía se vivieron tiempos muy tensos, muchos juicios... y ahora tenemos que garantizar una estabilidad.

–¿Cuál fue el origen de esas tensiones?

–La separación de los planes de explotación de a pie y a flote provocó una situación en aquel momento en la que no ganó nadie, ni unos ni otros. Es hora ya de pasar página en la Cofradía, ser todos compañeros y defender todos los sectores.

"Queremos crear un servicio de transporte para llevar el pescado de forma conjunta a la lonja de Vigo"

–¿Formaba parte usted del sector crítico con la anterior patrona y su equipo?

–No me gusta hablar de bandos ni considerarme de ninguno. No soy de la gente que llegó a acumular miles de euros en multas [por faenar por tierra cuando no lo permitían los planes de explotación] ni estuve involucrado en ningún juicio. Yo sabía que todas las partes tenían algo de razón y siempre quise situarme en ese punto. Me gusta mucho una frase que nos decía siempre un patrón veterano de la ría de Vigo, el de Bueu, José Manuel Rosas: “más vale un mal acuerdo que mil juicios ganados”.

–¿Qué va a cambiar con su llegada?

–Nos quedaremos con lo que va bien y trataremos de mejorar lo que no va tan bien. La gente tiene que seguir ingresando todo lo que pueda y venir a trabajar sin miedo a represalias por nada, sea patrón quien sea o haya el cabildo que haya. De lo que se trata es de mejorar los servicios para los trabajadores.

–¿Qué retos se plantea?

–Lo primero es ponernos al día en todos los aspectos, gestionar la reforma de la lonja, reunirnos con todos los sectores... Como proyectos queremos poner en marcha un servicio de transporte conjunto para trasladar el pescado a Vigo. Ahora casi todo se vende allí y cada uno va con su furgoneta.

–¿Va a darle tiempo hasta las próximas elecciones previstas en otoño? ¿O es que espera presentarse y continuar en el cargo en el próximo mandato?

–Haremos lo que podamos en estos meses. Esta candidatura va a durar lo que va a durar y no sé si me voy a presentar. Ya veremos llegado el momento. Tenemos un grupo de confianza y un proyecto común en el que estábamos trabajando para las próximas elecciones, pero ahora se presentó la oportunidad de adelantarlo.

"Vamos a contratar un patrón para la lancha de vigilancia. El furtivismo lo arrasa todo"

–¿Se presentará entonces?

–No lo sé. Somos un equipo, puede ser que haya otro compañero que quiera hacerlo y yo lo apoyaré.

–La Cofradía facturó 2,8 millones el año pasado, más que antes de la pandemia. ¿Se ha hecho una buena gestión?

–Los datos económicos son buenísimos, pero hay que analizar cada sector. Es cierto que nos encontramos un banco de cornicha que está generando muchos ingresos, con que el precio del erizo batió récords, fue un año de buenas capturas de pescado, pero para el percebe a flote fue el peor año de la década.

–¿Por qué?

–Llevamos un año sin patrón en la lancha de vigilancia. Es algo que reclamamos desde hace tiempo a la dirección de la Cofradía. Reservamos unas rocas para diciembre y nos encontramos con que estaban esquilmadas. Si no hay vigilancia, el furtivismo lo arrasa todo en verano. Lo que queremos ahora es recuperar la vigilancia y ya estamos haciendo gestiones para contratar un patrón.

–Dice que con la separación de zonas de extracción de percebe a pie y a flote no ganó nadie. ¿Prevé volver a unirlas?

-No.

–¿Están conformes entonces?

–No estamos conformes como percebeiros a flote. Hubo sentencias judiciales que dejaron claro que las cosas no se hicieron bien y los perjudicados nunca recibimos una llamada de la Consellería do Mar para explicarnos por qué las cosas se hicieron así. A lo mejor el reparto de zonas se tendría que haber hecho de otra manera. Se dieron 14 kilómetros de costa a los de a pie y 14 a los de a flote, sin tener en cuenta que hay 40 percebeiros a pie y más de 70 a flote, ni que unas piedras dan más que otras... En todo caso, espero que todos coincidamos en que tiene que haber cero reproches, que todos nos apoyemos y que nadie venga a poner trabas.