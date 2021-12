Alejandro Lorenzo recupera la Alcaldía de Porriño para el PP tras arrebatársela al PSOE

Alejandro Lorenzo ya es el nuevo alcalde de Porriño. El Partido Popular le ha arrebatado la Alcaldía de la villa del Louro al PSOE al no conseguir la candidata de los socialistas, Lourdes Moure, los nueve votos necesarios para ser investida regidora. Por tercera vez en la historia del Concello de Porriño, el voto de UDDL, con un único concejal, fue decisivo para declinar la balanza en favor de un candidato: representando a la izquierda, Moure, y encabezando a la derecha, Lorenzo. Ambos empataron en votos, pero la abstención de Manuel Carrera (UDDL) le sirvió al PP para alzarse con el bastón de mando al ser la lista más votada.

Lorenzo remplaza a Eva García de la Torre en la Alcaldía de Porriño un mes después de que esta anunciase su dimisión, precisamente para impedir que gobernara el Partido Popular. Eva García decidió “apartarse” para frenar la moción de censura que tenía previsto presentar el PP con el apoyo de EU Son. No obstante, ya lo auguró entonces la exalcaldesa cuando dijo: “Puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado cómo nos las gastamos en este pueblo”.

Y así fue. Tras la renuncia de García de la Torre, el PSOE propuso como candidata a su número dos, Lourdes Moure, aunque esta no contaba ni con el apoyo de EU Son ni de UDDL. En cambio, ambos partidos (EU Son y UDDL) coincidían en aceptar al número cuatro de la lista del PSOE, David Alonso, pero, para presentarse candidato, era necesario que renunciasen Lourdes Moure y Sergio Casal, segunda y tercero en la lista. A pesar de que el partido a nivel provincial le pidió que dejase paso a David Alonso al ser la persona que tenía los apoyos asegurados, Lourdes decidió seguir postulándose como alcaldable, sabiendo que entregaba al PP el Concello de Porriño en bandeja.

El pleno, que se celebró sin público debido a la actual situación sanitaria, estuvo presidido por el tercer teniente de alcalde, Sergio Casal, ya que, tanto el nacionalista Pedro Pereira, como Lourdes Moure, primer y segunda teniente de alcalde, presentaron su candidatura al cargo, al igual que Alejandro Lorenzo. En cambio, no lo hicieron ni UDDL ni EU Son. Los ocho concejales del PP votaron a su cabeza de lista, mientras que el PSOE (cuatro actas), EU Son (dos) y BNG (dos) sumaron otros ocho votos para Moure. El último en introducir la papeleta en la urna fue Carrera (UDDL) que ya anunciaba “como mi candidato no está en la lista [refiriéndose a David Alonso], mi voto es abstención”.

La abstención de Carrera, que en los plenos de investidura de 2015 y 2019 favoreció la gobernabilidad del PSOE, sirvió en esta ocasión para entregar la Alcaldía al Partido Popular, que gobernará a partir de ahora en minoría y con Alejandro Lorenzo al frente.

Sueño cumplido

“Se cumple mi sueño de ser alcalde de Porriño”, confesó un Alejandro emocionado tras recoger el bastón de mando. En su primer discurso como máximo representante del Concello porriñés hizo un reconocimiento a todos los alcaldes que lo precedieron, e incluso a la exalcaldesa, Eva García, que anunció tras el pleno que deja su acta de edil para incorporarse a la empresa privada. Lorenzo tuvo palabras de agradecimiento para los exalcaldes José Manuel Barros y Nelson Santos, e incluso para Manuel Carrera, con quien se inició en la política en 2007.

“Tenemos que trabajar como nunca”, les dijo a sus siete concejales, marcando alguna de las prioridades de su gobierno, como la construcción del centro de salud, un plan de saneamiento, mejora de viales y parques públicos y apoyo a la cultura, el deporte y la educación. “El tiempo que estemos nos vamos a partir la cara”, prometió el nuevo regidor de Porriño, natural de la parroquia de Chenlo, en donde fue alcalde pedáneo.