El PSOE de Porriño no contempla por ahora cambiar su candidata a la Alcaldía, Lourdes Moure, a pesar de que el concejal de UDDL, Manuel Carrera, ya ha hecho público que no votará a favor de su investidura. La secretaria general de los socialistas de Porriño, Soledad Girón, quiso aclarar ayer que “ningún otro partido, ni nadie en particular, tiene capacidad para tomar decisiones del tipo que sea dentro del PSdeG-PSOE de Porriño, que no seamos nosotros mismos”.

“Cada quien puede hacer las declaraciones que estime oportunas, aunque carezcan de sentido alguno”, destacan desde el PSOE, advirtiendo de que “no aceptamos chantajes” y afirmando que los órganos superiores del partido “están al tanto de nuestras deliberaciones y las apoyan”. UDDL respalda a Carrera Por su parte, el presidente de UDDL, Marcelino Coto, también quiso manifestar ayer su “total respaldo” a Manuel Carrera en la “firme decisión de no apoyar la hipotética investidura de Lourdes Moure para la Alcaldía”. Con todo, cabe recordar que el voto de UDDL es decisivo y que, si Lourdes Moure es la candidata socialista, el PSOE no podrá revalidar la Alcaldía y el próximo alcalde de Porriño será Alejandro Lorenzo (PP).