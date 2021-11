Salvaterra reunirá a más de diez bodegas y una veintena de espumosos en su fiesta

El Concello de Salvaterra reunirá a más de diez bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas y a una veintena de marcas de espumosos en la séptima fiesta que se organiza en la localidad a este tipo de vino, según indicaron fuentes de la organización.

La Fiesta del Espumoso vuelve después del parón de 2020 debido al COVID y se celebrará con las restricciones de uso de mascarilla y distancia de seguridad. Nuevamente se instalará una carpa a las puertas del Museo da Ciencia e o Viño y casa del Conde, donde se desarrollarán los actos.

La fiesta permitirá, durante sus dos días, el maridaje de numerosos productos con los vinos espumosos de Rías Baixas. Así habrá ostras, lamprea rellena, empanada, mejillones, tapas, embutidos, filloas, bombones, turrón y chocolate, además de otros productos gastronómicos.

Previsiblemente se exigirá el certificado de vacunación y el aforo estará determinado por la situación sanitaria del momento

Los asistentes a la fiesta contarán con mesas y sillas en un amplio salón decorado con motivos navideños. Allí podrán adquirir las botellas de espumoso y los productos para el maridaje.

El Concello de Salvaterra señala que, para la entrada en el recinto, se atenderán a las normas sanitarias del momento, previsiblemente se exigirá el certificado de vacunación y el aforo estará determinado por la situación del momento.

La fiesta se inicia a las 12.00 horas del sábado día 4 con la actuación de la Banda de Gaitas Pontenova y la apertura de Stands. En estos se ubicarán tanto las bodegas de vino que participen son sus espumosos como los puestos de degustación gastronómica.

Inauguración

La inauguración oficial será a las 13.00 horas con la apertura de botellas de espumoso con “degüelle a sable” en la que los expertos logran servir el vino tras cortar el cuello de la botella con un sable muy afilado.

A las 13.30 horas Luis Paadin y Alejandro Paadin, dos de los principales expertos en cavas y espumosos de España, dirigirán un coloquio sobre esta categoría de vinos. La fiesta seguirá durante toda la jornada e incluirá actuaciones musicales a las 21:00 horas de Reversión con la cantante Julia Rodrígues y Broken Peach.

Nuevos cofrades

La fiesta continua ya el 5 de diciembre desde las once de la mañana. Además de las degustaciones a las 11.30 tendrá lugar el nombramiento de nuevos cofrades de cofradía del Vino do Condado do Tea y Espumosos. A las 12.00 horas será la presentación y brindis, impartida por Luis Paadin con el título de armonía y maridaje de los vinos espumosos al público.

Por la tarde a las 17.00 horas está previsto un concierto de piano y a partir de las 19.00 horas otras actividades como la del grupo Amnesia y la actuación de Alberto Cunha.