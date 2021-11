Eva García de la Torre ha cumplido con lo prometido hace un par de semanas y ha dimitido como alcaldesa de O Porriño. Una maniobra 'in extremis' para evitar la moción de censura que planeaba presentar esta semana el Partido Popular, con el apoyo de Eu Son. “No voy a ser el obstáculo para que un gobierno progresista gobierne en O Porriño”, recordó la regidora, destacando que “se nos ha instalado en un chantaje desde el que nos era muy difícil salir”.

Este mediodía ha presentado ante los medios de comunicación dicha renuncia, apoyada por sus compañeros del PSOE en el gobierno porriñés. No obstante, García de la Torre ha dejado claro que abdica como alcaldesa, pero que no deja su acta porque “concejala me hacen los votos”. Sobre su futuro político, ha indicado que “por supuesto que me voy a quedar; voy a ser la portavoz del PSdeG-PSOE en el Concello de O Porriño”. Además, ha avanzado que la candidata del partido socialista para sucederla será la número dos de la lista, Lourdes Moure.

"Clima de odio"

En su despedida como alcaldesa, Eva García ha lamentado el clima de “odio” instalado en la clase política y en las redes sociales. “Me han machacado por ser mujer, por mi peso, mi apariencia y mi condición sexual”, denunció, defendiendo que “el Concello queda con todos los servicios licitados; no es cierto lo que dice el PP de que he esquilmado las arcas públicas”. “Di un ejemplo horrible de lo que no se debía hacer y me puse a la altura de los que me insultaban”, valoró, confesando que se va “con amargura”.

La dimisión de García de la Torre llega antes de que el Partido Popular haya podido registrar en el Concello la moción de censura, al encontrarse el Secretario municipal de permiso por asuntos personales. Ahora, el PSOE deberá negociar los apoyos necesarios para garantizar la investidura de la número 2, Lourdes Moure. Para ello deberá establecer contacto sí o sí con Eu Son, que no solo pedía la dimisión de García de la Torre, sino también que no tuviera responsabilidades de gobierno. Sin el apoyo de EU Son, del BNG o de UDDL, el próximo alcalde será el popular Alejandro Lorenzo.

Eva García de la Torre, que en 2015 se convirtió en la primera mujer al frente del Concello de O Porriño en democracia, ha confirmado que, tras la presentación de la dimisión, se convocará un pleno para dar cuenta de la renuncia y luego se abrirá un plazo de 10 días para celebrar otra sesión, la de investidura del nuevo regidor o regidora.