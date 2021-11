Salvaterra do Miño prepara su séptima edición de la Festa do Viño Espumoso, que tendrá lugar el primer fin de semana de diciembre. La programación se asemeja a la de antes de la pandemia, con puestos de vino espumoso, gastronomía, coloquios y música en directo.

El sábado, día 4 de diciembre, arrancará la fiesta con la actuación de la Banda de Gaitas Pontenova y la apertura de los stands a mediodía. Durante esta jornada también habrá apertura de botellas de espumoso con “degüelle a sable” y coloquio impartido por los sumilleres Luis Paadín y Alejandro Paadín. Actuarán por la noche el Grupo Reversión y Broken Peach.

El domingo, día 5, se adelanta la apertura a las 11 horas para, a las 11.30 horas, celebrarse el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos. A mediodía tendrá lugar la presentación oficial y el brindis de la fiesta. Ya por la tarde, está previsto un concierto de piano y la actuación del grupo Amnesia. Clausurará el evento el showman Alberto Cunha y el grupo Algo pasa con Mary.

Complementariamente, se podrán degustar lo espumosos acompañados de ostras, lamprea rellena, empanada, mejillones, tapas, embutidos, filloas, bombones, turrón y chocolate.