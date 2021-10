El PP de Ponteareas solicita la “finalización urgente de las obras de la plaza de Bugallal para que los comerciantes y la hostelería de la zona no vean afectados sus negocios en la época de compras y vacaciones de Navidad”. “Llevan 14 meses sufriendo las obras de esta actuación que no hace más que retrasarse y encarecerse día tras día. Es una remodelación con la que nuestro grupo y vecinos residentes en la zona nunca estuvimos de acuerdo”, critican los populares, solicitando que los trabajos finalicen en la primera mitad del mes de noviembre para no perjudicar más a los negocios del entorno.