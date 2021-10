La subida del alquiler en el polígono de Monte Faquiña se resolverá en los juzgados

Si no existe este acercamiento entre las partes, Martínez Barros deja claro que la única manera de resolver el conflicto es en los tribunales y que “el Concello no debe ejercer de árbitro”. Así se pronunció en el día de ayer en el pleno municipal, en el que intervino a colación de una moción que planteaba el grupo de la oposición GañaMos. En esta se solicitaba al gobierno local que “el Concello de Mos se abstenga en el supuesto conflicto del polígono Monte Faquiña”; algo que no gustó a los representantes de los empresarios mosenses al percibir que se “desprecia un problema que existe”.

El juicio está previsto en noviembre, pero los empresarios siguen abiertos al diálogo

Y es que, a pesar de que la causa debe ser resuelta en el juzgado, el letrado de los afectados por la subida del alquiler entiende que el Ayuntamiento tome parte, al ser el anterior dueño de los terrenos y al defender el interés social, pues no hay que olvidar que están en juego 800 puestos de trabajo, así como la fuga de estas empresas al norte de Portugal, donde les ofrecen terrenos más baratos. Eso sí, lo que pide Martínez Barros es que “no se politice el tema”.

Más de un 1.000%

Las cinco empresas reclaman “un canon razonable” en su demanda conjunta. Para ello han encargado dos informes periciales para calcular el valor real del suelo, cuyo resultado se aleja de las cantidades que les impone la Comunidad de Montes de Tameiga, que en algunos casos se incrementan en más de un 1.000%. Además, el letrado recuerda que en la sentencia en la que se entregaba la propiedad de las parcelas a los comuneros, se especificaba que debían mantenerse los acuerdos previos firmados con el anterior propietario: el Concello de Mos.

Volviendo al debate plenario, los grupos de la oposición pidieron al gobierno local que se reúna con los comuneros de Tameiga para conocer su versión; mientras que el teniente alcalde, Camilo Augusto, acusó al grupo impulsor de la moción, GañaMos, de “actuar en favor de los intereses de la Comunidad de Montes de Tameiga; nos pide que miremos para otro lado mientras intentan acusar con las empresas que están allí instaladas”. La moción no salió adelante al votar en contra el PP. Votó a favor GañaMos, BNG, PSOE y el edil no adscrito Román González (ex de GañaMos).