El Festival Internacional de Cine Play-Doc de Tui inició ayer su 17ª edición con la ciudad de Nueva York como telón de fondo. Tres filmes de la retrospectiva dedicada a Manfred Kirchheimer y la música de la banda de Brooklyn Blurry The Explorer fueron el aperitivo de un certamen que programará, hasta el próximo domingo 26, estrenos mundiales, joyas cinematográficas o visitas de cineastas como Bette Gordon o Walter Saxer, entre otros.

El acto de inauguración tuvo lugar a las 20.30 horas en el Teatro Municipal de Tui. Durante el evento se proyectó "Colossus on the River" (1965), el primer filme de Manfred Kirchheimer, que a su vez abrió la primera retrospectiva internacional, fuera de EE UU, dedicada al realizador. El acto comenzó con Blurry The Explorer, la nueva banda liderada por el baterista Jeremy Gustin (Albert Hammond Jr.), acompañada por los visuales de Sr. Pause (el gallego Roi Fernández). Una segunda sesión de proyecciones, en el marco de la retrospectiva Kirchheimer, cerró la jornada inaugural. El público pudo disfrutar también en el Teatro Municipal de Tui, de "One More time" y "Up the Lazy River", dos piezas audiovisuales realizadas este 2021 por el cineasta de origen alemán y que Play-Doc estrena esta noche a nivel mundial.

En el acto inaugural participaron Jacobo Sutil, director de Agadic (Agencia Galega de Industrias Culturais); Carmela Silva, presidenta de la Diputación; el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y los directores del Certamen Ángel Sánchez y Sara García. Debido al COVID el acto tuvo público limitado pero fue emitido en streaming a través de la web de la Diputación de Pontevedra.