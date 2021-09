La sombra de una moción de censura vuelve a planear sobre el Concello de Porriño. Para que pueda llevarse a cabo, al menos una de las concejalas de Eu Son debe votar con el PP (8 ediles). Es improbable por la distancia ideológica, pero una asamblea abierta que los de Eu Son celebran hoy puede ser determinante, pues, tras haber anunciado que no votarían a favor ningún acuerdo propuesto por el gobierno mientras la alcaldesa permanezca en su puesto, ya no les queda más recorrido.

– ¿Ha intentando negociar con Eu Son para evitar ese rechazo?

– Se han sentado con mi grupo pero sin mí porque no quisieron, y cualquier pacto pasa por que yo me marche, no quieren negociar, quieren imponer. Yo no les valgo como interlocutora, el hecho de que quieran decir quién puede sentarse de la otra parte dice muy poco del concepto de democracia que tienen, es una posición casi filofascista.

– ¿Les queda la moción de censura? ¿Cree que es posible?

– A ellas les queda una moción de censura pero yo les pido a los responsables últimos de Podemos o Esquerda Unida, que les hagan entrar en razón. El PP perdió la mayoría absoluta en Porriño por sus prácticas caciquiles y nadie con dos dedos de frente puede decir que el gobierno que presido tiene prácticas caciquiles, y sí es cierto que estoy investigada por la justicia pero son denuncias del PP para desacreditarme. No existe justificación para una moción de censura, si lo hacen es por antipatía personal.

– ¿Han cambiado las cosas tanto desde 2015?

– En la reunión se ha llevado el acuerdo que hemos firmado y hemos cumplido todos los puntos y más. El problema no es de gestión política, ni siquiera un problema ideológico es un problema personal, las denuncias del PP ya existían antes. Hay una cosa que ha cambiado, hay 19 archivos desde entonces.

– ¿Pero el ultimátum es de ahora?

–Yo creo que los representantes de Esquerda Unida y Podemos en el Concello de Porriño llevan toda la legislatura votando en contra de los acuerdos del gobierno en connivencia con el PP, haciendo un seguidismo que les ha servido para escaquearse del trabajo de ser representantes de un partido con representación que debería estudiar los temas… Como van a votar a en contra ya no tienen que hacer ese trabajo. Ya ha sido una constante en estos dos años. Ahora lo que hacen diciendo que van a votar no a todo es ayudar al PP en su estrategia de bloqueo de residenciar en la justicia la labor de oposición.

– Y, en el supuesto de que la moción de censura se lleve adelante, ¿usted sería capaz de dar un paso atrás para salvar el gobierno de Porriño para el PSOE?

– Que Esquerda Unida firme la moción de censura con el PP, yo no me voy a ir porque me lo pidan. No me lo merezco... el sacrificio personal, emocional, económico que he hecho desde la Alcaldía, asumiendo esta responsabilidad en cuanto a descrédito personal, a insultos... La política tiene que ser constructiva, tiene que cambiar la vida de la gente. Y sobre esto quiero decirle que estamos haciendo obras muy importantes que van a cambiar Porriño y la gente lo verá y ese miedo a que se vea es el que tiene tanto el PP como Eu Son, que avancemos en una forma de ver Porriño diferente que nos pueda dar votos. Por eso quieren contarnos las alas antes de tiempo.