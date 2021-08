El Play-Doc proyectará piezas audiovisuales realizadas por vecinos

¿De qué forma afectaron estos diecisiete meses de pandemia a la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Resultaron las medidas sanitarias, las restricciones de movilidad y la distancia de seguridad en un deterioro del vínculo que mantenemos con los vecinos? ¿Cambió significativamente la forma en que nos acercamos a nuestros conciudadanos? Estas son las preguntas que llaman a contestar desde el festival Play-Doc, en el taller que organizará este año en el que invitará a vecinos de Tui y alrededores a reflexionar sobre su entorno, animando a cada participante a realizar una breve pieza audiovisual en la que elabore un retrato personal y colectivo, más íntimo y emocional, del espacio que habita y por tanto también de su comunidad. Así, el autor podrá compartir a través de esta pieza su particular visión de su barrio, su municipio, un lugar emblemático, un punto de encuentro, un negocio local representativo o incluso de su círculo afectivo y familiar más próximo.

Este taller audiovisual será impartido por Eloy Domínguez Serén, reconocido y multipremiado cineasta gallego, que cuenta con una notable trayectoria internacional en la que destacan títulos como Hamada o Non cow on the ice. Así, los participantes realizarán una pequeña pieza audiovisual de corta duración, en la que reflexionarán alrededor de su propia experiencia. El objetivo es “tejer juntos un valioso relato de pequeñas historias personales y colectivas”.

Referentes

El taller dará comienzo con una jornada de visionado en grupo, en la que los participantes podrán descubrir la obra de distintos cineastas, conocer los diversos modos en los que se expresan y contar así con referentes que puedan resultar útiles para la realización de sus propias piezas. Durante todo el proceso de creación, los participantes contarán con el seguimiento, asesoramiento, colaboración y apoyo del cineasta Eloy Domínguez.

Las piezas no deberán superar los tres minutos y podrá ser llevada a cabo con cualquier formato de grabación, desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales. Los resultados se presentarán dentro del marco de la celebración de la XVII edición de Play-Doc, que tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre. Esta actividad está abierta a todo tipo de participantes y de todas las edades. Se valorará la experiencia previa, pero no es imprescindible tener formación audiovisual. El plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de agosto.