El proyecto del acceso sur al puerto de A Guarda, paralizado

Una comisión del Parlamento de Galicia volvió a certificar que el proyecto del acceso sur al puerto de A Guarda, una infraestructura absolutamente fundamental para el municipio del Baixo Miño, no se ejecutará al menos a medio plazo. Y una vez más, por un conflicto competencial, en el que las diferentes administraciones se culpan entre ellas por no llevar a cabo el proyecto. La diputada socialista Leticia Gallega censuró que la Xunta rechace ejecutar el acceso sur “cuando es una infraestructura fundamental para el futuro de la villa”. “Que no se realice a quien le perjudica es principalmente a los marineros, las rederas y a los vecinos de A Guarda”, aseguró Gallego, que calificó de “agravio” con respecto a otros concellos en los que sí se están a llevar a cabo nuevas infraestructuras. “Pedimos equidad para todos los municipios de Galicia, independientemente del color político de su alcalde o alcaldesa”, afirmó, porque considera que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo “solo invierte en los concellos del PP”.