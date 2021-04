El instituto de Salceda no dispone de Bachillerato y cada año se repite la misma historia: muchos alumnos y alumnas de 4º de la ESO no logran la reserva de plaza en los centros educativos donde eligen estudiar, que suelen ser los IES de Tui o Salvaterra. Este año ya hay al menos 19 alumnos en el limbo, por lo que las anpas del municipio y el colectivo Salceda pola Infancia e a Xuventude (Sapix) han remitido cerca de 5.000 firmas a la Consellería de Educación y a la Valedora do Pobo urgiendo la ampliación del IES Pedras Rubias para la implantación de estudios postobligatorios y la adscripción a otro centro con Bachillerato de cara a garantizar la matrícula de los jóvenes que acaban la Secundaria y deciden continuar sus estudios.

Las familias reúnen 5.000 firmas para ampliar el centro e implantar estudios postobligatorios

Este año se ha producido un cambio de tendencia. Si tradicionalmente eran mayoría los alumnos y alumnas de Salceda que escogían los institutos de Tui para cursar Bachillerato, en este 2021 han aumentado los que se han decantado por el IES de Salvaterra. “Confiábamos en que, con el aula a mayores de Bachillerato que habrá el próximo curso en el instituto de Salvaterra, iba a mejorar la situación de incertidumbre, pero por los datos que observamos, lo dudamos”, explican desde la Anpa Pantel. En este sentido, destacan que, de los cerca de 50 jóvenes de Salceda que quieren hacer Bachillerato, actualmente hay 14 en lista de espera para conseguir plaza en Salvaterra; otros 4 para el IES San Paio (Tui) y uno para el IES Indalecio Pérez Tizón (Tui).

Larga espera hasta septiembre

Los 19 salcedenes en lista de espera, tendrán que aguardar a que, en junio, algún joven con plaza ya asignada no supere el curso, decida no seguir estudiando o se decante por algún ciclo de Formación Profesional. Si aun así no tienen suerte, tendrán que esperar a septiembre, cuando, posiblemente, tampoco haya vacantes y tengan que anotarse en alguno de los institutos con plazas libres de Porriño o Vigo, por ejemplo, incompatibles con los horarios del transporte público.

“¿Por qué a los alumnos de Salceda nos quedan siempre los restos?”, se quejan

Para Ana Crespo, madre de uno de los alumnos que se ha quedado sin plaza, la historia se repite. Hace dos años vivió la misma incertidumbre con su hijo mayor, al que le confirmaron la plaza el día antes del inicio de las clases en septiembre. “No te das cuenta de lo que supone hasta que lo vives; no podemos luchar siempre por esto”, lamenta Ana, cuyo hijo se ha quedado el último en la lista de espera para acceder al Bachillerato en el IES de Salvaterra. Si no lo admiten, la familia tendrá que buscar una alternativa que sin duda afectará a la conciliación familiar y laboral. “Una opción que barajamos es que mi marido cambie el horario del trabajo para poder llevarlo a clase”, comenta Ana Crespo, que se pregunta “¿por qué a los alumnos de Salceda nos quedan siempre los restos?”.

En una situación similar está Hortensia Coto, cuya primera opción para continuar con los estudios de su hijo era el IES San Paio de Tui, donde ya le han avisado de que es prácticamente imposible que pueda acceder a una plaza en septiembre, pues es el último de la lista de espera. También le han advertido de que le será muy difícil disponer de una plaza en el otro instituto tudense o en de Salvaterra. Esto deja a Hortensia sin la posibilidad de enviar a su hijo a clase en autobús. “Nos dejan tirados”, lamenta.