Efectivos del parque de Bomberos de Porriño acudieron el miércoles a sofocar un incendio en un garaje en la Estrada a Ventosela, “debido a que los miembros del Servicio de Emergencias e Incendios Municipal (SEIS) no pudieron acudir al lugar al estar los dos vehículos de los que disponen, un camión y una pickup, sin pasar la ITV”, denunció la portavoz del PP, Carmen Amoedo. El fuego no produjo daños personales.

Para Amoedo, se trata de un hecho de “extrema gravedad”. “Es la prueba concluyente de la absoluta irresponsabilidad de Marta Alonso, concejala de Seguridad”, asevera la edil del PP.

“El hecho de que el SEIS no contase con vehículos para poder responder a una situación de emergencia, porque estos no hubiesen superado la ITV, es inadmisible y bochornoso y la confirmación de que Alonso no puede continuar un día más al frente de la concejalía”, añade.

El grupo municipal del PP pide a la alcaldesa “que cese de manera fulminante a la concejala de Seguridad y que, a la mayor brevedad, ponga en su lugar a una persona capacitada para dirigir este departamento”.