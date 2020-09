Baiona se queda sin la tradicional romería de San Cosme y San Damián por el virus

El Concello de Baiona ha decidido no organizar este año el tradicional mercado de la miel y las nueces por la romería de San Cosme y San Damián a causa del Covid-19. La decisión que el alcalde, Carlos Gómez Prado, justifica por la imposibilidad de controlar el aforo en un espacio abierto con varios accesos como Santa Liberata desató ayer las críticas del Partido Popular. La principal fuerza de la oposición considera contradictorio que "por primera vez en la historia los vecinos no puedan disfrutar de esta fiesta porque no se puede garantizar la seguridad mientras si puede garantizarla todos los lunes, incluso en verano, en el mercadillo de Sabarís".