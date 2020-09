La plataforma N-120 teme que el Gobierno retire las partidas asignadas a Ponteareas

La plataforma Nacional 120 teme que el Gobierno de España retire de los Presupuestos Generales del Estado las partidas que hace un par de años se comprometieron para acometer dos obras fundamentales en Ponteareas: la "variante de Ponteareas" y el "refuerzo seguridad vial en la N-120 Ponteareas"; nombres con los que aparecen en los presupuestos de 2018, prorrogados hasta finales de 2020. Entre las dos suman 27 millones de euros.

"Sería imperdonable que el enorme trabajo llevado a cabo por los vecinos de Arnoso, Areas y Xinzo, conjuntamente con todos los grupos políticos del Concello de Ponteareas, desapareciera como si nada", lamentan desde la plataforma, que está "dispuesta a hacer lo que haga falta para que eso no suceda". El colectivo espera que sus representantes políticos hagan lo mismo. "Suponemos que no están esperando a que muera alguien más", destacan, recordando que "es difícil encontrar una semana en la que no haya que lamentar un accidente en la N-120".

"Es cierto que se está llevando a cabo la redacción del proyecto de reforma de la seguridad vial en la Nacional 120, pero también es cierto que llevamos varios meses esperando que se convoque la reunión comprometida por Fomento para el seguimiento del proyecto junto al alcalde. Nos da la impresión de que Fomento pasa completamente del alcalde de Ponteareas. También es cierto que no tenemos ninguna noticia de la variante", explican desde la plataforma, al mismo tiempo que informan de que van a comenzar a solicitar reuniones con todos los grupos políticos para que "se comprometan a ponerse en contacto con sus diputados en el Congreso y hagan pública su postura".

"No podemos permitir que el Gobierno nos quite las partidas que nos pertenecen y por las que llevamos varios años luchando para llevarlas para otras comunidades, como se intentó hacer en los presupuestos de 2019 que, afortunadamente, no fueron aprobados", recuerda el colectivo vecinal.

En este sentido, cabe indicar que, en las cuentas de 2018, prorrogadas en la actualidad, se concedieron 21 millones de euros para ejecutar la circunvalación o variante de Ponteareas; aunque más tarde el Ministerio de Fomento estimó el coste del proyecto, incluida su ejecución y las expropiaciones, en 7,5 millones de euros. La infraestructura permitirá conectar la N-120 y la autovía A-52.

Por otro lado, los presupuestos del Estado prorrogados también contemplan 6 millones de euros para mejorar la seguridad vial en la N-120.