Educación pospone al curso 2021-2022 el traslado del aula de Infantil de Caldelas

Los 18 alumnos y alumnas del aula de Caldelas del CRA Mestra Clara Torres de Tui continuarán el próximo curso en su emplazamiento habitual a pesar de las reclamaciones de los padres y madres del alumnado en relación a la decadencia de las instalaciones. Estas se ubican en un edificio con más de 40 años de antigüedad, sin patio cubierto y al pie de la carretera, con el peligro que esto supone para niños de entre 3 y 5 años.

La decisión de iniciar el curso 2020-2021 en las actuales instalaciones les fue comunicada a los responsables del aula de Caldelas, representantes municipales y Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro en una reunión mantenida con el jefe territorio de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares.

Las familias de los alumnos de Caldelas proponían trasladar el aula de infantil al Centro de Educación Primaria (CEP) de Caldelas; no obstante, Pérez Ares les confirmó que, debido a la actual situación de pandemia, no será posible, pues el aula quedaría conformada por dos grupos de nueve alumnos cada una, generando dos grupos estables de convivencia de baja ratio. De tomarse esa decisión, el CRA Mestra Clara Torres perdería dos profesores; pero, además, las obras no se podrían ejecutar a tiempo para el traslado de los alumnos al CEP de Caldelas.

Aunque se descarta el cambio de ubicación para el curso que está a punto de comenzar, se acordó en dicha reunión realizar el traslado para el curso 2021/2022, de manera que el CEP de Caldelas pasará a ser un CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria). Con este objetivo, la Xunta y el Concello de Tui se comprometieron a ejecutar de forma conjunta las obras necesarias para el traslado; obras que consistirán en la reforma de varias aulas para adaptarlas a los cursos de Infantil. Con este acuerdo se rechaza, con informe negativo de la Unidad Técnica de la Consellería, la propuesta de traslado aprobada inicialmente en el pleno del Concello de Tui, ya que esta contemplaba la ocupación de espacios exteriores, desapareciendo el patio cubierto y un pequeño gimnasio, a lo que también se opone el claustro del colegio.

Los responsables del AMPA trasladarán esta decisión al resto de los padres y madres de los 18 alumnos del centro de Infantil de Caldelas que, en declaraciones recientes a la Radio Municipal de Tui, manifestaron su intención de no llevar a los niños y niñas a clase si estas se impartían en el edificio actual.

Tras la reunión, el jefe territorial de Educación quiso agradecer al Concello de Tui su intención de "colaborar haciendo un importante esfuerzo con la limpieza de los centros, aplicando así el protocolo contra la Covid-19".