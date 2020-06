Mondariz la mantendrá cerrada para priorizar servicios sociales

Gasto social frente a ocio, es la conclusión de la nota informativa específica de Mondariz para cerrar sus piscina municipal que cuesta cada año 14.000 euros y que destinaran a atender a personas desfavorecidas ante la crisis del Covid-19. El mensaje municipal, lanzado dos días antes que lo hicieran los demás concellos, dice claramente que la piscina municipal no es una prioridad del gobierno local de BNG y PSdeG.

Sí afirman, al igual que los otros municipios, que de esta forma se preserva la seguridad, pero recalcan "que se priorizan recursos". "Os 14.000 euros que costa abrir a piscina en xullo e agosto (sen contar o suministro eléctrico, o servizo de limpeza nin os socorristas) serán destinados a servizos básicos e gastos de emerxencia social", explica el alcalde, Xosé Emilio Barros.

Además apuntan que el servicio no estaba en condiciones para abrir , aunque no hubiese el problema de la pandemia. "A piscina municipal é unha instalación cada vez máis deficitaria que incluso require obras de mantemento no vaso e no recinto. Tendo en conta que os protocolos sanitarios pola Covid-19 conlevan unha reducción do aforo na xa pequena área de esparcemento e uns considerables custos adicionais en medidas de hixiene e desinfección, a súa apertura é inviable económicamente. Por outra parte, os escasos recursos do Concello obrigan a establecer prioridades", sinala o alcalde de Mondariz. "A prioridade política deste goberno é manter e reforzar os servizos básicos (incluídos os servizos sociais comunitarios, que xestionan o banco de alimentos e atenden emerxencias sociais), sobre todo despois da crise sanitaria e económica que está a deixar a Covid-19", puntualiza el regidor.