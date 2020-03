Las pruebas se desplazan a Sabarís por el coronavirus

Previstas en la piscina mancomunada de A Ramallosa, las pruebas de natación de los aspirantes a las doce plazas del curso oficial de socorrismo se desplazaron a las instalaciones deportivas privadas Be One de Sabarís. La Mancomunidade cerró la piscina pública a consecuencia de la alerta sanitaria del coronavirus y el examen no podía esperar más tiempo. El gobierno nigranés solicitó auxilio al gimnasio privado para cumplir los plazos, muy justos para que los futuros socorristas puedan ocupar sus puestos este verano en los arenales de la comarca.