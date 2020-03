El gobierno guardés acusa al BNG de falsear la gestión de una subvención

Ante las noticias publicadas por el grupo del BNG en el Concello de A Guarda, donde se indicaba que el equipo de gobierno del PSOE tardó dos meses y medio en iniciar los trámites de una subvención y que a consecuencia de ese retraso se perdería la asignación de 735.000 euros, el equipo de gobierno de A Guarda afirma que "no hay riego de pérdida de subvención, eso es algo inventado por el BNG. Lo único que hay es el trabajo del alcalde Antonio Lomba y del concejal responsable Miguel Español, que hacen un seguimiento diario de la obra más importante para la localidad en 2020. Los pasos dados hasta hora están dentro de los plazos marcados por el IDAE. El tiempo transcurrido desde que les concedieron la subvención hasta ahora se empleó en hacer trámites administrativos, redactar pliegos y redactar el proyecto. Añade el gobierno guardés que el BNG no es significativo a la hora de iniciar trámites, pues el inicio de los trámites para adjudicar este importante proyecto ya está hecho. Fue el pasado martes, 10 de marzo, en un pleno extraordinario y la propuesta de inicio fue apoyada por todo el pleno (Gobierno del PSOE, PP, BNG y Converxencia Galega). La solicitud de la subvención del IDAE que llega a los 735.000 euros, hecha en el pleno del año 2018, sólo contó con los fotos favorables del grupo socialista, el BNG no apoyó entonces la solicitud de subvención.