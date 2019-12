Nidia Arévalo: "Mos no admite tutelas en la Ciudad Deportiva del Celta"

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, asegura que la Ciudad Deportiva del Celta busca que Mos no sea solo un municipio de paso, y considera que la salida de una etapa de La Vuelta a España busca hacer una llamada de atención sobre ello.

- ¿Tras la colocación puede decirse que la Ciudad Deportiva del Celta no tiene vuelta atrás?

-Puede decirse alto y claro. El proyecto ya está tomando forma con los movimientos de tierra y las obras gracias al acuerdo del Celta con la comunidad de montes de Pereiras. La primera piedra la hemos puesto en los terrenos donde se construyen ya dos campos de fútbol para el entrenamiento del primer equipo. Es la primera piedra de muchas.

- Pero está en marcha un proceso de modificación del PXOM y un Plan Especial para realizar obras complementarias a esos campos de fútbol, que todavía no están aprobados...

- Cada una de estas figuras urbanísticas se realiza en terrenos diferentes. El Plan Especial es en Pereiras para completar las obras de los campos de fútbol con distintas dotaciones necesarias y la modificación del PXOM es para crear instalaciones como un hotel, gimnasio, tiendas, universidad del deporte, estadio cubierto, etcétera, lo que se prevé en terrenos de la parroquia de Tameiga.

-Terrenos con los que el Celta no cuenta y que centran las alegaciones de la comunidad de montes de Tameiga, que busca mantener la zona tal y como está, favoreciendo el entorno forestal, el medio ambiente y evitar el perjuicio a los manantiales de agua.

-No conozco las alegaciones, el proyecto está en fase de exposición pública aún, pero confió en un acuerdo finalmente. Verá, en un principio la directiva de la comunidad de montes una propuso una permuta de uno a ocho, es decir querían ocho metros de terreno por cada uno que cediesen, lo que no fue posible porque no había suficiente terreno en la parroquia. Entonces parece que no importaban algunas de las cosas que se dicen ahora. Por ejemplo, si el Celta pudiese hacer esa permuta ya no importaba el agua... Por eso yo creo que finalmente llegarán a un acuerdo dejando a un lado los intereses políticos. Que distinto sería si todos los partidos políticos de Mos pusieran al municipio delante... De momento me quedo con que la primera plantilla del Celta entrenará en Mos en unos meses, eso ya no está en cuestión. Con respecto al agua y al medio ambiente, yo soy la principal defensora del agua y del medio ambiente de mi municipio, pero también del Mos del futuro, mejor y con más trabajo para todas y todos.

-El Concello de Vigo está analizando muy de cerca lo que ustedes están haciendo. ¿Le preocupa?

-Nosotros no tenemos que pedir permiso a Vigo para nada. No esperaba que el Concello de Vigo quisiera tutelarnos criticando una licencia que tiene competencias cien por cien Mos, como la de los campos de fútbol que se están haciendo. Lo último que nos faltaba era que el Concello de al lado se meta con las licencias que damos y que son nuestra competencia. Mos no admite tutelas.

-Lo que se dice es que la Ciudad Deportiva es la excusa para el centro comercial. ¿Lo es?

-¿Que pasa? Es que hay que estar en Vigo para poder tener un comercio... Lo que ocurre es que están acostumbrados a que Mos sea un territorio de paso y que los ciudadanos de Mos y de muchos otros lugares vayan a gastar su dinero a Vigo. Exigimos respeto, el mismo que nosotros tenemos con ellos.

-¿Cómo surgió tener una etapa de La Vuelta Ciclista a España?

-Se planteó la posibilidad de tener una etapa con salida desde Mos y yo he apostado por ello, creo que es muy importante para nosotros estar ahí por vez primera vez en la historia. Yo reivindico que Mos no sea solo un municipio de paso y La Vuelta siempre pasó de largo. Esta vez una etapa comienza aquí para decir alto y claro que Mos existe.