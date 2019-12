Salvaterra ensalza los "burbujeantes" con su VI Festa do Viño Espumoso

La localidad de Salvaterra de Miño vuelve a ser capital del vino espumoso D.O. Rías Baixas, ensalzando, un año más, la calidad e importancia de los caldos "burbujeantes".

La sexta edición de la Festa do Viño Espumoso D. O. Rías Baixas comenzó ayer al son de la música del grupo de gaitas Pontenova, mientras los puestos de las 12 bodegas participantes y los puestos de comida empezaban a servir sus productos a los primeros asistentes que se acercaron de diferentes puntos de la comarca. Público que admiraba, al mismo tiempo que degustaba sus adquisiciones, como el sumiller Paadín realizaba la ya tradicional apertura espumoso con "degüelle a sable", el cual se podrá volver a disfrutar durante el día de hoy.

Ya por la tarde, el "show cooking" realizado por el alumnado de hostelería de la Escuela Profesional do Alto Miño Interior de la localidad portuguesa de Monçao mostraron diversas recetas de como añadir estos vinos espumosos a una receta en nuestro día a día. "Con esta fiesta queremos demostrar al público que los espumosos son un vino que se puede consumir a lo largo de todo el año y con cualquier comida", indicaba la alcaldesa, Marta Valcárcel.

Eidosela, As Laxas, Señorío de Rubiós, Valtea, Adegas Galegas Martín Códax, Pablo Padín, Mar de Frades, Altos de Torona, Terras de Lantaño, Pepa A Loba y Bodegas Chaves sirven en total 19 vinos espumosos que el público puede degustar acompañándolos de zamburiñas, mejillones, ostras, embutido, filloas, chocolate o turrón, entre otros.

La Festa do Viño Espumoso D.O. Rías Baixas continúa durante el día de hoy con el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumoso, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Casa do Viño y, ya pasado el medio día, la grabación del programa de la Televisión de Galicia "Festeiros" contará con música en directo.