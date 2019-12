La Navidad en Vigo obliga a cerrar al tráfico otra manzana del centro

El plan de tráfico por las actividades de la Navidad en Vigo 2019 se extiende a nuevas calles de las inicialmente previstas. Según acaba de informar la Concejalía de Tráfico, a los cortes por el gran número de actividades navideñas que ha sido preciso realizar ya en Areal, Colón, Rosalía, Porta do Sol o Policarpo Sanz, entre otros, se sumarán nuevas restricciones desde mañana en todo el entorno del mercado de O Progreso.

De esta forma, y hasta el 12 de enero, se cerrarán al tráfico todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivo entre las 18.00 y las 02.00 horas las siguientes calles: Ronda de Don Bosco (entre Taboada Leal y María Berdiales); Eduardo Iglesias, Joaquín Lóriga (entre Ecuador y Ronda de Don Bosco) y Progreso (entre María Berdiales y Doctor Cadaval). Según argumentan desde el Concello, esta medida se toma para "garantizar la movilidad de los peatones".

Probablemente esta restricción responde al hecho de que en este entorno se ha abierto la calle Frozen que Disney ha habilitado en la ciudad con motivo de la segunda entrega de su película más taquillera que se preestrenó en Vigo. Un hecho que seguramentre disparará el número de personas por toda esta zona, donde además hay otras actividades como el tren infantil ubicado sobre la plaza de O Progreso.Solo podrán acceder vehículos de servicio público, residentes y clientes de los parkings ubicados en esta zona.

A estos cortes habrá que sumar los mismos días y en el mismo horario (de 18.00 a 02.00 horas) los de las calles: Paseo de Alfonso XII y Elduayen descendente; Porta do Sol; Policarpo Sanz (entre Porta do Sol y Reconquista); Hernán Cortés (entre Urzáiz y María Berdiales); Doctor Cadaval (desde López de Neira hasta Porta do Sol) y Progreso (entre Ronda de Don Bosco y Velázquez Moreno). También se cortará el carril bus descendente de Urzáiz entre las calles República Argentina y Policarpo Sanz.

De forma permanente hasta el 12 de enero también está cortado Areal (entre República Argentina y Velázquez Moreno); el tramo bajo de Colón; y toda la manzana conformada por las calles República Argentina, Areal, Colón y Rosalía de Castro (incluidas las calles Pontevedra e Inés Pérez de Zeta). Por aquí también solo podrán circular residentes, servicio público y clientes de los parkings ubicados en esta zona.

Mapa con todos los cortes de tráfico durante la Navidad en Vigo 2019