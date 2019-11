Redondela recibe a Pedro Iturralde entre saxofones

La leyenda viva del jazz Pedro Iturralde recibió esta tarde un caluroso recibimiento en Redondela, localidad en la que mañana ofrecerá un concierto junto a las dos formaciones de referencia del saxofón, del swing y del jazz en la villa de los viaductos: la Orquesta de Saxos, con la que el músico mantiene una estrecha relación desde finales de los años 90, y la Xingros Big-Band.

El saxofonista y compositor navarro, de 90 años, fue homenajeado en el Pazo de Santa Teresa por la dirección, docentes y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Redondela, además de la alcaldesa Digna Rivas, y el concejal de Cultura, Daniel Boullosa, y representantes de los distintos grupos políticos. El "maestro" del jazz fue recibido en la puerta del edificio por los miembros de la Orquesta de Saxos, que interpretaron un tema en su honor, un agradecimiento que poco después devolvió el propio Iturralde tras pedir prestado un saxofón con el que improvisó ante los presentes su tema "Balada Galaica", que compuso hace más de dos décadas dedicado a Galicia. "Una tierra por la que tengo un amor especial, en la que me encuentro como en casa, donde siempre fui muy bien acogido", indicó el célebre músico.

Pedro Iturralde es el primer profesor de saxofón titulado en España y también fue docente en la Berklee College of Music de Boston. En su trayectoria fue pionero en fusionar el flamenco-jazz y grabó varios discos en los que colaboró con músicos como Paco de Lucía. Durante sus años de carrera musical tocó en los principales teatros del mundo y los más destacados centros de jazz como Blue Note de Nueva York, The Green Mill de Chicago, Ronnie Scott's de Londres, New Morning de París, el Quasimodo de Berlín o el Upstairs de Montreal, entre otros.

El saxofonista navarro volverá a subirse al escenario mañana, a las 20.00 horas, en el auditorio de A Xunqueira junto a la Orquesta de Saxos, que dirige Elisa Arías, y la Xingros Big-Band, bajo la batuta de José Pérez, que fue su alumno hace veinte años. También el multiusos redondelano inauguró esta tarde una exposición sobre la vida y obra del maestro, donde se muestran vinilos únicos, cuadros, manuscritos del compositor, fotografías inéditas con los grandes maestros del jazz mundial, entre otros objetos.