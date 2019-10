Mos aprueba el inicio de la recalificación del suelo para albergar el proyecto del Celta

El pleno municipal de Mos sacó adelante con los votos del PP -en el gobierno local- la aprobación inicial para la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que posibilita la puesta en marcha del proyecto planteado por el Celta de Vigo de ciudad deportiva y centro comercial en los montes de Tameiga.

Fueron más de dos horas y media de debate en un pleno con un único punto del día y en el que los tres grupos de la oposición (PSOE, GañaMos y BNG) votaron en contra de la iniciativa pidiendo previamente su retirada y calificando la actuación como "un atentado contra la naturaleza", puntualizó Victoria Alonso, portavoz del PSOE. La alcaldesa Nidia Arévalo aseguró que "Mos cuenta actualmente con un 65% de suelo rústico y con esta modificación se pasaría a un 63%" y volvió a hablar de "esta oportunidad histórica para Mos, que cualquier otro concello querría; un proyecto de interés público y beneficioso para Mos, por el empleo, por la economía, por el monte y por el agua", estas fueron las palabras que la regidora empleó tanto para abrir como para clausurar la sesión plenaria de ayer.

La portavoz socialista -que la alcaldesa calificó de "una marioneta de Abel Caballero"- recriminó la falta de diferentes informes, uno de ellos, vinculante, el del Ministerio de Fomento, "el cual la propia Xunta apunta como necesario, por lo que no se debería llevar a pleno esta aprobación inicial sin antes haber recibido dicho informe". Por otra parte, todos los grupos de la oposición criticaron el hecho de que en el documento se recogiese la fórmula de la expropiación "cuando la alcaldesa asegura que no se va a hacer siguiendo esa fórmula", lo cual corroboró ayer en pleno: "Estoy convencida de que habrá acuerdo, voy a luchar para que así sea".

Desde GañaMos, Román González indicó que "cada vez hay menos duda de que esto es un gran pelotazo urbanístico; antes de las elecciones dijeron que no iban a expropiar y todo el mundo puede ver que en los documentos figura la palabra expropiación y que si haces los cálculos el precio no llega a los dos euros por metro cuadrado". En la misma línea se expresó el BNG, asegurando que "en el informe consta como precio a pagar el de 1,50 euros, no 12".

Ante las diferentes exposiciones la alcaldesa, apoyada también en las intervenciones tanto del secretario como la interventora, expuso que "aunque no vamos a llegar a la expropiación, técnicamente en el documento se tiene que recoger así, no pudiendo figurar de otra manera" y recordó el caso de Pereiras, "marcando un precedente, en donde existió un preacuerdo de 18 euros por metro cuadrado en unos casos y de 12 euros en otros". El secretario puntualizó que el importe de 1,50 euros se refiere "a las indemnizaciones que de ello se pueden derivar".

En la sesión de ayer, Arévalo recordó el millón cien mil euros de ingresos anuales que para las arcas municipales supondrá este proyecto "865.000 euros en IBI, 165.000 euros en IAE y 80.000 euros de recogida de basura, además de los 7 millones correspondientes al ICIO, a lo que hay que añadir la generación de puestos de trabajo".

Durante la sesión Arévalo también usó un "corte de voz" radiofónico del alcalde de Vigo en el que acusaba a Feijóo de querer hacer el proyecto del Celta en Mos "para hundir el comercio de Vigo". Tras ponerlo, la regidora dijo que Caballero estaba en su papel de defender a Vigo y ella en su papel de defender a Mos y acusó a la oposición de no hacerlo.