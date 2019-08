El conselleiro de Sanidade atiende la queja de la regidora de Porriño y la cita a una reunión

La alcaldesa de Porriño Eva García de la Torre se mostró hace unos días molesta por no haber tenido información directa de la Consellería de Sanidade luego de que el Sergas anunciara, mediante comunicado de prensa, la licitación del contrato del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y de dirección de obra de la ampliación y reforma del centro de salud. "Ante la queja por una descortesía institucional con los representantes de los vecinos, el gabinete del conselleiro Jesús Vázquez Almuíña comunicó hoy (por ayer) al Concello de Porriño que cita a la alcaldesa el próximo martes, 3 de septiembre, a las 11.00 horas, para que acuda a Santiago a firmar, de nuevo, el convenio de cesión de la parcela para ampliar el centro de salud", señalan fuentes municipales, a la vez que recuerdan que "dicho acuerdo fue firmado ya hace casi una década por el anterior alcalde Nelson Santos y que luego fue ratificado por la actual regidora y remitido a Santiago durante el pasado mandato".

García de la Torre reclamó que "el señor Vázquez Almuíña se pusiera en contacto con esta alcaldesa para explicarnos los pormenores de la licitación, del proyecto y de los plazos".

Concentración

Por su parte, desde el grupo municipalde EU-Son conti-núan, como lo llevan haciendo ya desde hace casi dos años, convocando una concentración el último jueves de mes reclamando una "Sanidad digna para Porriño: ampliación, más personal, dotaciones y servicios del centro de salud".

"Y no vamos a parar pues aunque por fin ya saliera a concurso la redacción del proyecto de ampliación, en el que además no está previsto un servicio de radiología, este primer paso de la Consellería de Sanidade viene forzado solo por la constancia de los vecinos. Exigimos nuestros derechos, no pedimos favores" y aseguran que "esta lucha seguirá viva hasta que no tengamos rematada la ampliación del centro que cubra nuestras necesidades y en el que el personal sanitario trabaje en condiciones dignas"

Así, la concentración se celebrará hoy, a las 20.00 horas, en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios.