Veintisiete bodegas muestran sus vinos en Salvaterra

Un total de veintisiete bodegas amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas participan desde ayer en la LX Festa do Viño do Condado do Tea. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas también está presente.

La fiesta fue inaugurada ayer por la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, dando paso a la primera de las "Noites Gastronómicas" , en la que los vinos de la comarca maridarán con distintos productos de la tierra y el mar tales como pulpo, marisco, embutidos, churrasco, lamprea rellena o porco o espeto.

Hoy sábado continuará con la Cata de los Deliciosos, a las 10.00 horas, en el recinto amurallado.

La fiesta finalizará mañana con el día grande. Tanto hoy como mañana habrá noches gastronómicas.