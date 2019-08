La plaza do Seixo de Tomiño acogerá mañana, sábado, a las 21.30 horas, la quinta edición del Festival Infantil Virxe do Alivio, organizado por la Escola de Danzas e Gaitas Virxe do Alivio. El evento, que contará con una "treboada" infantil y grupos invitados, acercará el folclore y la tradición gallega a los más pequeños.