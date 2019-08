Detenido un mayorista que vendía madera de As Neves infectada por el nematodo del pino

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización que adquiría madera de pino infectada por el nematodo en As Neves y la vendía ilegalmente en otras provincias libres de esta contaminación fitosanitaria. En total se estima la salida ilegal de 6.000 toneladas de madera de la zona demarcada por el nematodo. Organización criminal, estafa, falsedad documental y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente son los delitos por los que se le acusan a las catorce personas investigadas y al único detenido, un mayorista del sector de la madera de San Cristobo de Cea (Ourense).

A principios del año pasado el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra tuvo conocimiento de que una empresa dedicada al comercio mayorista de madera estaba comprando gran cantidad de madera de pino en una zona forestal que tenía restringida su comercialización al tratarse de un espacio infectado por una larva que provoca graves daños en esta especie vegetal. Así iniciaron la operación "Bursátil", la cual continúa abierta para concretar la verdadera dimensión del entramado organizativo y las posibles consecuencias ambientales.

A partir de ahí, el Seprona estableció un servicio de vigilancia discreta en una zona de extracción de pino en As Neves en agosto del año pasado que permitió comprobar cómo un vehículo articulado, compuesto por tracto-camión y semirremolque, efectuaba el transporte de un cargamento de pinos con destino a una empresa procesadora de Segovia. El responsable del transporte resultó ser el maderero ourensano ya detenido, que también vendió madera procedente del área infectada en Burgos, Cantabria, Asturias y Navarra.

Entramado organizativo

Para eludir los posibles controles, el empresario ourensano diseñó un complejo entramado organizativo con diferentes escalas que él mismo dirigía, auxiliado directamente por una empresa de transportes de la que también es administrador. Aprovechando que tenía autorización para cortar en zonas no perjudicadas por el nematodo, realizó los albaranes de expedición haciendo constar en ellos que la madera procedía de zonas no infectadas, normalmente del municipio de Nigrán (que por aquel entonces no estaba infectado); no obstante, la madera se cortaba y se cargaba en lugares contaminados por este organismo nocivo para el pino. Después, los recibos se los entregaba a los diversos transportistas que supuestamente eran conocedores de la falsedad que contenían.

En diciembre de 2018 se entregaron las primeras diligencias en la Fiscalía Provincial de Pontevedra y bajo la coordinación del fiscal jefe de la Audiencia, que impulsa las actuaciones mediante querella criminal, se siguieron las investigaciones que culminaron el pasado 11 de junio con la detención del gerente de la mercantil ourensana, al que se le atribuye la presunta responsabilidad de la extracción, comercialización ilegal y transporte de la madera.

Registros e incautación

A raíz de su detención y autorizados por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ponteareas, se realizaron varias entradas y registros en los locales sociales que regenta este empresario en la provincia de Ourense, donde se incautó una importante cantidad de documentación.

Del análisis de más de tres mil documentos de transporte y guías de recepción en las empresas destinatarias, se estima la salida ilegal de 218 transportes con más de 6.000 toneladas de madera de pino de la zona demarcada por el nematodo en As Neves a otros lugares del territorio nacional. La Guardia Civil continúa investigando para concretar la dimensión de la supuesta organización criminal y conocer las consecuencias lesivas por la posible contaminación que pudo provocar el tránsito de toda la madera infectada a su paso por las provincias libres de esta enfermedad fitosanitaria.