GañaMos critica la gestión económica del gobierno local

El grupo municipal de GañaMos acusa al Partido Popular de "esconder el déficit para ganar las elecciones". Se remite para ello al informe de Intervención referente a la liquidación del presupuesto del año 2018 emitido la semana pasada en el que, entre otros datos, muestra un remanente de tesorería negativo de 1.762.420,24 euros.

El remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio e informa sobre la capacidad de la administración de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, resultando un indicador importante para valorar la solvencia financiera a corto plazo de la entidad local. "Ahora sabemos por qué el PP incumplió la ley y no presentó las cuentas del año 2018 antes del 15 de mayo ocultando así esta información a los votantes en los comicios del 26 de mayo", sostienen desde GañaMos. "El desastre económico es mayúsculo, no solo no alcanzaron superávit para paliar el déficit de 876.860,73 euros del 2017, sino que lo duplicaron en 2018 y colocaron la tesorería del Concello en una situación de emergencia", añaden.

Desde GañaMos se remiten a la legislación y recuerdan que en este caso de remanente de tesorería negativo, "el pleno de la corporación deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido". A la vez que también indican que quedan pendientes de pago obligaciones reconocidas por importe de 2 millones de euros repartidas en los capítulos de gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios, transferencias corrientes e inversiones reales.