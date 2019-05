Lorenzo promete un nuevo centro de día y guardería como apuesta de bienestar

Un nuevo centro de día, una nueva escuela infantil, ampliar las ayudas a domicilio e impulsar programas de teleasistencia dirigidos a la tercera edad son la apuesta del candidato del PP a la Alcaldía de Porriño, Alejandro Lorenzo, en materia de bienestar social. Así lo anunciaba esta semana acompañado de la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien aplaudió todas estas iniciativas, comprometiendo el respaldo del ejecutivo gallego.

El programa se implica sobre todo en las personas mayores y dependientes. "Nuestros mayores merecen nuestro cuidado y que estemos a la altura de todo lo que ellos hicieron por nosotros garantizándoles una atención de calidad", apunta Lorenzo.

Por lo que respecta a la creación de una nueva escuela infantil, para niños de 0 a 3 años, Lorenzo indica que se ubicaría en el polígono industrial. Se refiere el candidato popular a la ayuda de 200.000 euros concedida ya por la Xunta a la Entidad Urbanística de Conservación de A Granxa para su construcción y "cuyo proyecto no avanza al no haberse realizado aun la cesión formal de la parcela por parte del Concello", según explica, "desde la administración local se comprometieron a esa cesión, de ahí que se aprobase la ayuda, pero esta deberá ser aprobada a pleno y durante todo este tiempo (desde el pasado mes de noviembre que fue cuando se concedió) no se ha hecho".