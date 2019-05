Davila y Gogue arrancan sonrisas en Redondela

El humor y la retranca de los ilustradores Luis Davila y Gogue animan desde ayer las plazas del centro de Redondela. Trece expositores en forma de cubos al aire libre ofrecen a los viandantes una selección de las mejores viñetas publicadas en los últimos años en FARO DE VIGO. Se trata de la muestra itinerante "Ilustrando. As historias do noso día a día", que recoge parte del trabajo de los brillantes humoristas gráficos del diario decano, arrancando la sonrisa de los espectadores con su particular guiño de humor al acontecer diario.

Los paneles de la exposición se han situado en puntos estratégicos del casco urbano redondelano para invitar a los viandantes a recorrer las calles para disfrutar de las tiras de humor protagonizadas por personajes como Dora "A Desbozadora", Floreano, Paco, Moncha, Lourditas, Milucho y Evaristo... Todos ellos ya iconos de la cultura contemporánea gallega.

La Praza da Constitución reúne cinco de los cubos de la muestra situados en un lateral junto a la calle Ribeira; otros cuatro se localizan en el Paseo de A Xunqueira, muy cerca del edificio del multiusos, y por último, otros cuatro en la Praza da Alfóndiga, en el casco viejo, en plena ruta del Camino de Santiago para amenizar el paso de las decenas de peregrinos que llegan cada jornada a la villa de los viaductos.

El alcalde de Redondela, Javier Bas, que acudió ayer a la presentación de la muestra, calificó de "magnífica" esta iniciativa del diario decano. "Davila y Gogue nos ofrecen un humor muy gallego, con la retranca presente en cada una de las tiras, algo que también forma parte de la personalidad de los redondelanos, donde la sátira y la ironía forma parte de cada momento de la vida", apuntó Bas, que se mostró seguro de que los viandantes van a disfrutar de cada una de las viñetas.

Además del regidor, a la inauguración asistieron el gerente de FARO y el director comercial, Pedro Costa y Luis González, respectivamente, y la administradora de la promotora Rodríguez&Couñago, Estrella Rodríguez, una de las empresas patrocinadoras de la exposición. "Soy lectora de toda la vida de FARO y me encanta el humor de Luis Davila, su viñeta es algo que busco siempre que leo el periódico. Así que en cuanto nos propusieron colaborar con esta iniciativa tan original no tuvimos ni que pensarlo, lo teníamos claro desde el primer momento", explica Estrella Rodríguez.

La muestra, que ya pasó por las calles de Vigo y Pontevedra, permanecerá en Redondela hasta el próximo día 20. Su siguiente parada será Vilagarcía. La iniciativa está patrocinada por el Concello de Vigo, el Banco Sabadell y la Diputación de Pontevedra, y en su estancia en la villa de los viaductos colabora el Concello de Redondela y la promotora Rodríguez&Couñago.