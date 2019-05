El gobierno de Salceda lleva a la Justicia invalidar un voto de un edil del PP por "interés legítimo"

Última sesión ordinaria del Pleno de Salceda de Caselas. Se lleva a cabo la votación de la "creación de una plaza a concurso de un Tesorero habilitado nacional como establece el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo de 2018". Resultado, no sigue adelante esta propuesta por la negativa de la oposición que supera, en un voto en contra, a la mayoría ajustada del gobierno local, Movemento Salceda. La controversia de este hecho recae en que uno de los votantes del Partido Popular es hermano del actual responsable del departamento de tesorería de la localidad.

Por ello, desde el gobierno local, han emitido un comunicado en el que exponen que "recurrirán a la Justicia para invalidar el voto de Joaquín Nuñez, el concejal del PP, que votó en contra para no perjudicar a su hermano" y que "incumplió la Ley que le obliga a abstenerse por el asunto estaba relacionado con un familiar en segundo grado", dicta el comunicado. El alcalde de Salceda, Marcos Besada, narra que Nuñez" fue advertido en al menos cinco ocasiones a que no podría participar en este punto y menos en su votación, ya que existe un interés legítimo por parte de Nuñez en no sacar esta plaza, para que así su hermano mantenga su actual puesto". Además de esto, Besada aclara que "el voto de Nuñez fue decisivo, ya que si se hubiese abstenido, la votación hubiese quedado empatada y como alcalde hubiera podido seguir adelante con la propuesta para la plaza".

Por su parte, el portavoz del PP de Salceda, Santiago Rodríguez Davila, expone que "el edil votó sacar a concurso la plaza y no el nombramiento del tesorero", por lo que "no está incumpliendo ninguna Ley". Para reafirmarse en lo dicho, Davila menciona el informe de la secretaría, al cual ha tenido acceso FARO DE VIGO, en el cual concluye que "de existir circunstancias de carácter subjetivo que pudiesen ser determinantes de falta de imparcialidad por parte del Concejal Sr. Núñez Troncoso, en la medida en que la adopción o la no adopción del acuerdo derivara algún tipo de provecho, beneficio o utilidad para su hermano como actual tesorero, tendría la obliga de abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto". Esta conclusión hace que desde el Partido Popular estén tranquilos en cuanto al caso ya que "me sorprendería tristemente que la Justicia no nos diera la razón", declara Davila.