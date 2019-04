El PAC de O Porriño se quedó sin atención médica en la tarde del pasado domingo según ha denunciado una madre que se queja de acudir, poco antes de las ocho, al centro de salud con su hijo de 5 años y ser derivados al Cunqueiro "ante la falta de médico que nos atendiera", explica Tatiana Patiño.

El menor se había caído en un parque y no paraba de sangrar por la nariz, "echando incluso grandes coágulos; me dijeron que para descartar una posible fractura acudiera al hospital, que en ese momento no había ningún médico", cuando deberían estar dos. Tatiana asegura "haber sentido mucha impotencia; siempre están recalcando acudir al PAC para no congestionar las urgencias del Cunqueiro y cuando vas no te atienden".

Por su parte, desde el Sergas han negado dicha ausencia y certifican que "el turno ha estado cubierto las 24 horas por los dos médicos y los dos enfermeros correspondientes". Podría darse el caso de que los profesionales estuviesen atendiendo una urgencia a domicilio "pero rara vez se ausentan los dos", puntualizan.