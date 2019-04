El requeixo triunfa en As Neves

El buen tiempo llevó a miles de personas hasta As Neves para disfrutar de la fiesta del requeixo, producto elaborado por la cooperativa do Requeixo e Mel das Neves. La fiesta se extendió este año hasta ayer sábado y sirvió también como carta de presentación de la Cofradía do Tinto Rías Baixas, que celebró su primer gran capítulo.

El requeixo ha triunfado una vez más en As Neves. Miles de personas acudieron a la feria que ayer cerró las puertas aumentando las ventas de requeixo.

Este queso fresco popularizado en As Neves, no es requesón, ha matizado el responsable de la Cooperativa do Requeixo e do Mel, Alejandro Martínez, sin la que sería imposible celebrar esta fiesta gastronómica que ha llegado ya a la edición XXVIII .

El evento contó este año con la participación del chef Iván Domínguez, del restaurante con estrella Michelín "Nado" e integrante del Grupo Nove. El cocinero elaboró delante del público tres recetas con "requeixo" y recibió numerosos aplausos.

Al igual que otros cocineros que ya pasaron por la fiesta, Iván Domínguez consideró que la mejor forma de cantar al requeixo es demostrar su capacidad para la alta cocina, como condimento de postres pero también de platos salados. El maridaje del requeixo con los otros productos es excepcional, así lo demostró en los fogones.

También se demostró durante la feria, ya que los miles de asistentes lo saborearon con miel, con vino, o frutos secos. La degustación levantó cientos de sonrisas.

La feria incorporó otros productos típicos de Galicia y de la comarca, así como la degustación de vinos de la comarca.

Primera jornada

En el primer día tuvo lugar la entrega de los premios del II Concurso de Recetas de Requeixo das Neves, en el que participaron numerosos estudiantes del Obradoiro de EFA-La Cancela, que coparon los primeros puestos entre los ganadores. La feria sirvió para la presentación de la Cofradía del Tinto Rías Baixas, que celebró ayer su primer gran capítulo con su presencia en la fiesta.