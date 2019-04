Ochenta años peregrinando sellos

El mundo de la filatelia tiene uno de sus grandes embajadores en Tui: Carlos Pérez-Fonterosa Antón. Su valiosa colección de sellos sobre el Camino de Santiago; la fundación del Grupo Filatélico y Numismático tudense hace más de 50 años; y, sobre todo, su amor a Tui, le han hecho merecedor pregonero de las fiestas de San Telmo. Pregón que leerá mañana, sábado, a las 19.00 horas en el Teatro Municipal, en el que adelanta que hablará de "la vida de Tui de 80 años para esta parte".

Justo ochenta son los años que Carlos lleva sumergido en el mundo de la filatelia. Con 8 años su padre le regaló sus primeros sellos y desde entonces la colección no ha dejado de aumentar, sobre todo la de sellos que hacen referencia a las rutas del Camino de Santiago; serie que inició en 1939, cuando adquirió los primeros sellos que se difundieron en 1937 sobre el Año Santo Compostelano. Actualmente no sabría contabilizarlos, pero estima que tendrá "varios pares de miles" de estampas. "Me interesa la calidad, no la cantidad", matiza. Y precisamente esta calidad hizo que el Xacobeo se interesara por su colección del Camino de Santiago, llegando a exponerla en China por mediación de la embajada española. También logró el máximo premio en un certamen internacional sobre dicha temática, celebrado en León, al que fue invitado, pues asegura que "no voy a exposiciones porque lo mío es una afición, no un negocio".

Esta devoción por los sellos lo llevó a fundar el Grupo Filatélico y Numismático de Tui en 1963 en compañía de otros aficionados como él. Indica que es la segunda asociación más longeva de la ciudad, por detrás del Casino. De ella fue presidente y, gracias a su labor, se han publicado nueve sellos sobre Tui (cuatro de distribución internacional). Recuerda que el primero de ellos, desde que se iniciaron las gestiones hasta que finalmente se imprimió, tardó 15 años. "Primero se solicita a Correos y luego un consejo postal debe valorar la propuesta", explica.

Pero, además de la filatelia, Carlos también siente debilidad por el propio apóstol Santiago. Atesora más de 130 figuras del patrón de Galicia, todos ellos regalos de amigos y familiares que conocen bien sus gustos. Al mismo tiempo, custodia en un baúl el traje tradicional del peregrino y una larga lista de objetos que hacen un guiño al Camino de Santiago y, en especial, a la ruta portuguesa. Eso sí, admite que nunca ha hecho "el Camino"; algo de lo que se lamenta, aunque bromea con que "lo he hecho desde mi casa con mis sellos".

Lo que sí ha hecho ha sido experimentar con la vida política. Fue teniente alcalde en la época en la que gobernaba José Casal Aboy a finales de los setenta, regidor que recuerda como "el alcalde que levantó Tui", y, después con Teodosio Baquero a principios de los ochenta. También fue comerciante y desde hace 25 años disfruta de la jubilación.

En verano cumplirá los 90 años, por lo que asegura que va a ser el pregonero más longevo de San Telmo, y recuerda a otros predecesores, como Álvaro Cunqueiro, que dice, "han dejado el listón muy alto". "Es una responsabilidad muy grande", comenta, aunque ya ha hecho los deberes, pues el pregón ya lleva días en la imprenta. Su lectura marcará el inicio de las fiestas de San Telmo, fechas en las que, como cada año, Carlos Pérez-Fonterosa cuelga del balcón de su vivienda la bandera de Tui, muestra del amor que siente por su ciudad natal.