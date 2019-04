Dos ediles de Gondomar Concello Aberto dimiten a mes y medio de las municipales

Dos de los tres concejales del grupo municipal Gondomar Concello Aberto presentaron su dimisión a última hora del viernes, cuando falta un mes y medio para las elecciones municipales. Son el histórico Pauliño del Río, al que no fue posible localizar ayer, y la edil Jimena Varela, quien justificó su decisión a través de un comunicado por "situacións hostís" en el seno de la fuerza política de unidad popular. Ninguno de los dos figura en la lista electoral de la formación, elegida recientemente a través de primarias.

La concejala afirma que dichas situaciones "fixéronme deixar de sentirme parte deste proxecto e en coherencia co noso código ético". "Considero que os cuidados, a empatía e o compañeirismo deben ser os valores esenciais dunha forza de esquerdas. Defender iso é combatir as formas patriarcais da política, non (só) poñer máis mulleres na lista", añade.