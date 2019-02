Redondela propondrá a la RAG que dedique un Día das Letras Galegas a Federico García Lorca

¿Merece un escritor universal como el granadino Federico García Lorca que se le dedique un Día das Letras Galegas? Para el Concello de Redondela sí, después de que en el último pleno aprobase una moción del PP, apoyada por el PSOE, en el que se solicita a la Real Academia Galega (RAG) que considere esta insólita propuesta. Los ediles de AER, BNG y no adscrito rechazaron la idea pese a reconocer la valía del autor de "Poeta en Nueva York".

La moción que defendió en el pleno del pasado jueves la concejala de Cultura, Teresa París, explica que Lorca "quedó prendado de Galicia en un viaje de juventud", hasta el punto de recitar versos de Rosalía o de la lírica medieval. En uno de sus viajes en tren, en la estación de Redondela, "escuchó por primera vez un alalá". El autor andaluz, en 1935, publicó "Seis poemas galegos"; "el texto en gallego más difundido en el mundo", dijo París.

Los argumentos a favor de que Lorca sea homenajeado con un Día das Letras no convencieron a la oposición. El PSOE, aunque votó a favor, reprochó que esta moción "difumina la imagen de Lorca" al obviar que el poeta era "feminista, homosexual y comunista", y que fue asesinado en 1936 por sus ideas políticas. El concejal del BNG llegó a tachar la propuesta de "mofa a la memoria de un represaliado", de quien recordó, "no tenemos una tumba a la que llevarle flores". Para AER, "la obra de Lorca en gallego tiene gran calidad, pero es escasa" y estimó que hay "más escritores y escritoras en gallego que lo merecen". El edil no adscrito, Enrique Fojo, se abstuvo porque "Lorca es un referente nuestro" pero ve la moción como "un disfraz progre del PP".