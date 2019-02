Nigrán homenajea a sus vecinas veteranas este 8 de marzo con una exposición de fotos

El papel fundamental de las vecinas de Nigrán en la primera mitad del pasado siglo centrará este año el programa especial para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y el Concello ha puesto en marcha las actividades con un llamamiento a la participación de la población. Ellas serán las protagonistas de una exposición fotográfica y el gobierno municipal pide a los nigraneses que presten imágenes anteriores a 1970 de sus esposas, madres, tías, primas o abuelas en escenas de todo tipo, desde momentos de trabajo, ocio o eventos familiares.

"Animamos á xente a rebuscar no arquivo familiar e rescatar as fotos antigas de mulleres co obxectivo, precisamente, de renderlles unha homenaxe pública a todas elas. Estou seguro de que todos temos un tesouro nas nosas casas", explicó ayer el alcalde, Juan González.

Las imágenes pueden enviarse, si ya están digitalizadas, por mensaje privado al perfil de Facebook oficial del Concello o al correo comunicacion@nigran.org indicando los datos de los que se disponga: nombre de las mujeres, fecha y lugar de la foto y actividad que se realiza. Si las fotos se conservan en papel, sus propietarios pueden acudir a la Oficina de Información Cidadá del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y allí mismo se las escanearán y se las devolverán al momento.

Los vecinos que colaboren con la iniciativa recibirán una ficha en la que figurará la fecha de entrega de las fotografías, los datos personales de quien las entrega y la relación detallada de imágenes con un texto que permita la localización, fechas aproximadas y comprensión de las mismas. En el caso de que el número de imágenes supere la capacidad del recinto de la exposición, se hará una selección en base a la antigüedad o a la calidad que presenten.