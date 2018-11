Comuneros de cuatro asociaciones muestran su "rotunda" oposición al centro comercial del Celta en Mos

Representación vecinal, de los partidos políticos de la oposición (GañaMos, Psoe y BNG) e integrantes de cuatro comunidades, de montes (Tameiga) y de aguas (Casal-Tameiga, Monte Baxiña, Sanguiñeda y Petelos-Tameiga) protagonizaron una marcha y posterior concentración delante del Concello de Mos para mostrar su "rotunda oposición" al proyecto de centro comercial en Tameiga, protestando y diciendo no a la hipotética expropiación de 81 hectáreas de superficie forestal (Tameiga incluye también esta suma los montes de Pereiras que los vecinos pactaron su cesión al Celta). Mientras, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, tacha el proyecto de "crucial e histórico para Mos".

Los vecinos mostraron pancartas en las que se podía leer "O monte é vida", "non a especulación dos nosos montes" , "non o pelotazo urbanístico" o "de Mouriño ao PP, do balón o pelotazo", y las corearon como consignas. A la protesta acudieron unos 600 vecinos (400 según la Policía Local de Mos).

"Tras esta operación se esconde un claro pelotazo urbanístico con intereses particulares", sostiene Antonio Cajide, presidente de la Comunidad de Montes de Tameiga, haciendo hincapié en que "no tiene nada que ver con la ciudad deportiva ni con el club de fútbol, sino que se trata de una operación urbanística en la que compro terrenos a 3 euros, urbanizo y gasto 100 y los vendo a 300".

Los mosenses cuentan también con el apoyo de colectivos de municipios del entorno, sobre todo comerciantes "que ven peligrar sus negocios de instalarse una gran área como la que se prevé y para la cual, curiosamente, ni existe proyecto", señalan desde la parte convocante. Así, representantes del comercio local de Ponteareas, Tomiño, Tui, Morrazo, Redondela, Porriño y Calvario y Travesas, de Vigo, participaron también del acto que reunió ayer a medio millar de personas en la plaza del Concello de Mos. Parte de los manifestantes partieron a pie desde A Rans, dirigiéndose hacia el lugar de la casa consistorial en donde se reunieron con los llegados de afuera.

Estos vecinos alegan que la construcción de esta área comercial "remataría con la tranquilidad del rural, cambiaría por completo nuestro modo de vida que sufriría un cambio y giro brutal, a lo que hay que añadir que, en cuanto a infraestructuras, tampoco la zona está preparada para ello. Sería una aberración medioambiental, además de generar un problema serio de abastecimiento de agua". Desde GañaMos indican que "el PP en Santiago retiró sus enmiendas a la Lei do Solo viendo que esta cacicada se pasaba de la raya y tiene una gran contestación social".

"Proyecto crucial para Mos"

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, emitió un comunicado en el que en el primer lugar muestra "un profundo respeto a los manifestantes" y apela, una vez más, al consenso en este "proyecto crucial e histórico" para la economía de Mos. "El Centro deportivo y del ocio del Real Club Celta situará la este municipio en el progreso", indica.

Asimismo recuerda que "el proyecto también mejorará la red de las aguas de Mos". Dice que en la parroquia de Pereiras "ya se está trabajando en un estudio xeotécnico que mejorará y garantizará el agua de por vida en esta zona. Respecto a Monte-Baixiña ( Tameiga), donde están afectadas 76 viviendas, los técnicos están pendientes de que los vecinos les dejen entrar en la zona para poder iniciar el estudio. Existe, además, un compromiso por parte del Celta, de que incluso se mejorarán las captaciones que no estén afectadas por el proyecto".