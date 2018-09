La maleza devora el Castro da Pedra Moura

Es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Gondomar y los internautas lo eligieron el pasado mes de mayo, a través de un concurso fotográfico, como el lugar idóneo para colocar el futuro "banco para o mundo" que el Concello prevé instalar para disfrutar del paisaje. Pero el Castro da Pedra Moura, ubicado en la parroquia de Borreiros, no se libra del abandono. La maleza apenas deja ver sus construcciones castrexas de la Edad de Bronce, hace unos 4.000 años, y los paneles informativos están tan deteriorados que ni se leen sus indicaciones.

Gobierno y oposición coinciden en la necesidad de ponerlo en valor. La presidenta del PP local, Paula Bouzós, denuncia la dejadez de las Administraciones "que deben velar polo patrimonio cultural e histórico do municipio, sen mantemento algún". Tras visitar el espacio alertada por vecinos, la representante de los populares recuerda que el enclave fue excavado y acondicionado en 2008 y pide al gobierno municipal que, "antes de colocar o banco, limpe a zona e a poña en condicións de ser visitada".

El concejal de Turismo, Xosé Antón Araúxo, admite que el lugar requiere una intervención y por ello su departamento trabaja para llevarla a cabo. Pero recalca que el terreno pertenece a la comunidad de montes de Borreiros y son los comuneros los que tienen que autorizarlo. "Xa queriamos meter o Castro da Pedra Moura no proxecto de musealización que faremos proximamente en Auga da Laxe, pero non cederon os terreos", explicó. Su intención, asegura, es retomar las negociaciones con la entidad para poder realizar una recuperación del lugar precisamente cuando se coloque el banco, que se encuentra "en fase de deseño". En cualquier caso, el edil considera "canto menos curioso que o PP se lembre agora do castro cando non fixo nada nos seus mandatos".