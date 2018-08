Afectados de Paramos temen perder sus pensiones no contributivas si piden ayudas

La Asociación de Afectados Paramos-Guillarei convoca una nueva concentración y rueda de prensa mañana, día 23, a las 16.15 horas, cuando se cumplen tres meses de la explosión de material pirotécnico almacenado en una nave ilegal, un suceso que cambió sus vidas. Quieren que "en cada rincón de España sepan que en la zona cero todo sigue igual y que el Gobierno central aún no se pronunció con respecto a la declaración de zona catastrófica", traslada el presidente de la Asociación, Salvador García.

En el encuentro, que será al borde de la zona cero de la explosión, en el barrio de A Torre, explicarán sus dudas y preocupaciones, pues "hay muchos vecinos que no se atreven a solicitar las ayudas". Explica que en unos casos es "porque tienen pensiones con complemento a mínimos y saben que perderán dicho complemento, otros porque perciben una pensión no contributiva y se quedarán sin ella, y absolutamente todos los beneficiarios de ayudas se verán obligados a devolver entre un 20 y un 40 por ciento del dinero que reciban, algo de lo que no se habla en los medios", explica el presidente del colectivo.

Salvador García, manifiesta que la Asociación prosigue incansable en su lucha para que "todo vuelva a ser lo más parecido a lo que era antes". Los vecinos de Paramos necesitan explicar su situación para "que las voces de los afectados no queden en el olvido y se conozca nuestra realidad".

Cuenta como "hemos batallado en incontables frentes y sabemos que aún tenemos muchos más a los que encararnos. Pero también sabemos que somos un pueblo fuerte y unido, y queremos mostrárselo al mundo, una vez más, mañana jueves".

El responsable del colectivo informa que el domingo, día 26, habrá una gran manifestación a las 12.00 horas, con salida desde la fachada principal del Área Panorámica pidiendo que Xunta, Concello de Tui y Diputación cumplan sus compromisos. Recordarán al Gobierno central que desde Paramos y Guillarei, las víctimas aguardan a que adquiera compromisos formales. Esperan el apoyo de la ciudadanía es este acto reivindicativo.

El alcalde Padín les respalda

El regidor tudense, Carlos Vázquez Padín, critica en su página de Facebook la "escandalosa parcialidad del gobierno español. Casi tres meses después de la explosión de Paramos seguimos esperando compromisos del Estado", dice, comparando el trato diferente recibido en el caso del accidente de O Marisquiño, donde "una semana después el Ministerio de Fomento se ha comprometido a reparar la zona", dice incluyendo una información publicada por FARO.