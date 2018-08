Ovalmi denuncia un apagón que causó perdidas a la hostelería

La Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor (OVALMI), denunció que el pasado sábado 4 de agosto entre las 23.30 horas y las 00.30 horas se produjo un apagón eléctrico en el Concello de Nigrán. Según explican, el corte produjo múltiples pérdidas económicas para los negocios hosteleros de la localidad, que en esta época reciben su mayor flujo de clientela, a la que no han podido atender durante el apagón, "incluso ha habido clientes que se han ido sin pagar al no disponer de suministro eléctrico para el terminal de cobro con tarjeta", dicen.

Los hosteleros denuncian que vienen sufriendo estos perjuicios periódicamente en la época estival, debido a las deficiencias de la red de suministro eléctrico y piden soluciones al problema.