La plataforma PassÁrea acusa a Vigo de bloquear las tarjetas a los no censados

La plataforma PassÁrea, formada por colectivos de Redondela, Moaña y Mos, asegura que el Concello vigués está bloqueando la concesión de la tarjeta de transporte bonificada PassVigo a los ciudadanos que no están empadronados en la ciudad olívica. El colectivo vecinal denuncia el incumplimiento por parte del gobierno local presidido por Abel Caballero del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, que obligaba al Concello vigués a otorgar la nueva tarjeta de transporte urbano a todas aquellas personas que la soliciten, independientemente del municipio en el que residan.

Los portavoces del colectivo, César Domínguez y Francisco Puch, argumentan que ningún vecino de Redondela, Mos y Moaña han recibido todavía las tarjetas que bonifican el transporte, pese a que fueron solicitadas hace mes y medio. "Mientras a los vigueses les llega en quince o veinte días, los vecinos que no estamos empadronados en Vigo llevamos sin recibir respuesta desde finales de abril y sin tener constancia de que se estén tramitando", explica Puch. Asimismo aseguran que han preguntado en Vitrasa y la contestación recibida es que "no tienen ninguna orden del Concello de Vigo" de gestionar las tarjetas a los empadronados en otros municipios. "Eso demuestra que Caballero está actuando de mala fe y no tiene intención de cumplir con el auto judicial", afirma Domínguez.

El colectivo ha solicitado al Concello de Redondela que presione a Vigo para obligarle otorgar las tarjetas, y no descartan iniciar movilizaciones en la sede consistorial de Praza do Rei si persiste el bloqueo.