El Club FARO inicia el próximo martes, día 2, su programación de noviembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo), salvo el acto del martes 2, que tendrá lugar en el Salón de Plenos do Concello da Illa de Arousa (R. Palmeira, 25. Illa de Arousa); y el del martes 30, en el Museo do Moble (Avenida Benito Vigo, 92 baixo. A Estrada).La entrada es libre hasta completar aforo, que será de 120 personas en el MARCO (80 en A Illa y 45 en A Estrada).

El acto titulado “Depomar. A importancia do traballo das mulleres mariscadoras en contornos da Rede Natura 2000” reunirá en A Illa a Mª del Carmen Dios (representante del sector do marisqueo a pie de A Illa de Arousa); Rita Vidal Mouriño (mariscadora de la agrupación de marisqueo a pie de Carril) y Fernando Gerino (técnico de Medio Ambiente Natural de la Deputación de Pontevedra del programa Depomar).

El escritor Alfredo Conde será el protagonista de la charla-coloquio “Respostas a preguntas que ningúen me fixo” (Conversa con Alfredo Conde).

El director de cine y guionista Ignacio Vilar, autor de películas como “A esmorga”, “Pradolongo” y “María Solinha”, y Premio da Cultura Galega, protagonizará la charla-proyección-coloquio titulada “España no espello” (Conversa con Ignacio Vilar).

En el diálogo con los ganadores y la finalista del Premio Planeta 2021 intervendrán Carmen Mola –pseudónimo de Jorge Díaz; Agustín Martínez y Antonio Mercero–, Premio Planeta 2021; y Paloma Sánchez-Garnica, finalista del galardón.

“Cafés con el diablo: La experiencia de un periodista frente a genocidas, torturadores y asesinos en masa” es el título de la charla-coloquio del periodista Vicente Romero. El horror de los delitos de lesa humanidad de los que Romero ha sido testigo en países como Camboya y Vietnam, y en la actual “guerra contra el terrorismo”.

El escritor y profesor de Filosofía Antón Baamonde hablará de “Unha nova Olanda. De Ferrol ao Porto: As cidades galegas e o norte de Portugal como escenario global”.

José Antonio Flórez, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo, disertará sobre “Shock emocional del COVID-19: Recuperar la salud integral”.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España), protagonizará la conferencia-coloquio titulada “Desmontando mitos: La objeción de conciencia”, en relación a cuestiones como la eutanasia y el aborto, entre otras.

José Durán, profesor de Sociología en la Universidad de Vigo, intervendrá en la conferencia-coloquio titulada “Liberados y oprimidos: Paradojas y contradicciones de la identidad actual”.

A lo largo de una conferencia-proyección-coloquio, Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo, ofrecerá “Unha vision do presente e do futuro da Universidade de Vigo”.

La periodista y escritora Mª Xosé Porteiro abordará en su charla-coloquio “A prostitución, segunda industria mundial”. Su novela “Covardes” aborda el sórdido ambiente de la prostitución en el Vigo de los años 80.

“Prepara tu cerebro para desarrollar todo tu potencial creativo”. De esta cuestión, la neurociencia de la creatividad, versará la conferencia-coloquio de Mónica Kurtis, neuróloga y directora del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional de Madrid.

La escritora y periodista Julia Navarro hablará de “La búsqueda de identidad, el desarraigo y el peso del pasado”.

Por último, sobre “A ruta da sidra como oportunidade de desenvolvemento sostible” hablarán Miguel Soto (coordinador de la Ruta da Sidra de A Estrada; ingeniero técnico en Industrias Agrarias); Mónica Brey Baltar (productora de manzana de sidra ecológica); Ana Villamayor (presidenta de la Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela en la comarca de Tabeirós Terra de Montes) y Marta Rivadulla (gerente de la agencia de viajes de A Estrada Simply Galicia).