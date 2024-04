Entusiasmo con la renovación de Claudio

El celtismo ha recibido con entusiasmo la renovación de Claudio Giráldez. Aficionados, exjugadores y extécnicos concuerdan en que el preparador louriñés es el entrenador ideal para llevar adelante el proyecto de cantera que quiere impulsar Marián Mouriño y consideran “todo un acierto” que el club le haya entregado las riendas del equipo el próximo curso, con independencia de la categoría en que vaya a militar el Celta.

“Me parece fenomenal que apuesten por un chaval de la casa que está demostrando que no le tiembla la mano cuando tiene que tomar decisiones”, señala Moncho Carnero, extécnico del conjunto celeste. “Es importante sobre todo en este tramo final de la temporada en el que va a tener que manejar muy bien el vestuario”, precisa Carnero, que valora la decidida apuesta del louriñés por el talento propio: “Va a liderar un proyecto de cantera y me parece idóneo para eso. Ha demostrado que está capacitado y me parece muy bien que hayan confiado en él”.

El extécnico y hoy comentarista deportivo no cree un problema la falta de experiencia de Giráldez en el fútbol profesional. “La experiencia se adquiere con partidos, no puede ser de otro modo. Y existen precedentes muy alentadores como el de Imanol en la Real Sociedad. Si a ellos les salió bien, ¿por qué no va a salirle bien al Celta?”, razona Carnero, que celebra que el club haya confiado a Giráldez su próximo proyecto sin conocer en qué categoría va a militar el equipo: “Una vez que han apostado por él, hay que ir hasta el final y darles los mimbres necesarios para que pueda hacer lo mejor posible su trabajo en Primera División porque yo creo que el Celta se va a salvar seguro. Será entonces cuando tenga que trabajar en la planificación y hacer un equipo a su medida”.

Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta, no alberga dudas sobre la idoneidad de la decisión: “Es un absoluto acierto”, sentencia. “Ya lo pensaba cuando se despidió a Benítez y lo sigo pensando ahora. Y creo que en eso hay consenso en todo el celtismo: Claudio es el entrenador que todos queremos y el que estábamos esperando”, subraya.

La falta de experiencia en el fútbol profesional no es un impedimento para darle el mando, en opinión de Méndez, que celebra la sensibilidad del nuevo técnico hacia la cantera en la delicada situación que atraviesa el Celta. “Es un entrenador de cantera. La prueba es que en la situación en la que estamos está jugando con Hugo Álvarez y Hugo Sotelo de titulares y está dando minutos a Damián. Eso es que confía plenamente en la gente que conoce y a la que sabe que puede sacarle rendimiento. Me parece la persona ideal y celebro que el club haya apostado por él tanto si seguimos en Primera como, si, por desgracia, caemos a Segunda. En cualquier caso, vamos a saber a qué atenernos. Es un buen entrenador y lo tenemos en casa”. La falta de experiencia de Giráldez, que solo suma tres partidos en el fútbol profesional, tampoco es un impedimento a juicio de Méndez. “Lo importante es que los jugadores crean en él. Acabamos de tener aquí a un campeón de no sé cuántos títulos y, si no lo echamos, nos vamos directos a Segunda”, argumenta.

Los jugadores del Celta celebran la renovación de Claudio Giráldez / R. V.

Reyes Álvarez, de Terra Celeste, concuerda con el presidente de los peñistas. “Ha sido la mejor decisión que podían tomar, lo que pasa es que vamos tarde. Si es por mí, ni habría traído a Benítez. Seguramente si hubiera cogido el equipo en noviembre, no estaríamos como estamos, a pesar de las carencias que sigue teniendo el equipo. Pero estoy feliz y encantada de que a Claudio se la haya dado por fin esta oportunidad”, señala. “Solo espero que lo dejen trabajar y que, pase lo que pase, que estén con él a muerte. Que no nos tiemble el puso al primer partido que perdamos”, agrega.

Javier Maté, hombre que lo ha sido todo en el Celta, desde mítico jugador, hasta técnico y director deportivo, avala también la decisión del club. “Me parece bien. Si depositan la confianza en él y ha tenido ya de todo en tres partidos y sabiendo que es una persona de fútbol,tiene toda la pinta de que va a estar a la altura”, observa Maté, que no ve un gran riesgo en la apuesta: “Después de asumir lo que nos ha costado Benítez, qué más da”.

Tampoco la inexperiencia de Giráldez es, a juicio de Maté, un problema: “Guardiola subió al primer equipo del Barça estando con el B en Tercera División. El tema está en tener consistencia en cuanto a conocimientos, disponer de un grupo de trabajo estable y, evidentemente, conocer el club en el que estás. Y eso el lo tiene mamado. Me parece mejor que anuncien su renovación a que digan que están buscando nuevo técnico porque esto le restaría autoridad en la plantilla. ¿Se asume un riesgo renovándolo? Si, pero sabemos a qué riesgo nos enfrentamos”, comenta.

