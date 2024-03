Benítez espera un Celta “sólido” en el Bernabéu

El Celta afronta hoy una complicada visita al Bernabéu (18:30 horas) con la ilusión de sumar alguno de los puntos en juego que le alejen del descenso. Rafa Benítez espera que el Celta tenga un comportamiento de equipo “sólido y competitivo” y que pueda “aprovechar los errores” del Real Madrid. A pesar del ruido en torno al equipo merengue por el polémico arbitraje ante el Valencia, el entrenador del Celta “confía” en los colegiados y que su equipo no se vea perjudicado por “ninguna jugada extraña” en el coliseo madrileño.

“Lo más importante es qué tipo de Celta vamos a presentar allí, un equipo que vaya a competir y a intentar ganar. Cuando vas a estadios de equipos muy fuertes dependes de que a ellos no les salgan las cosas para que tú tengas opciones. Quiero un Celta fuerte, sólido y que el Madrid cometa errores para que podamos sacar provecho a esos errores”, explicaba Benítez ayer en la rueda de prensa en Afouteza.

El Celta, que llega a la cita tras ganar al Almería en Balaídos, confía en el plan de juego de la última jornada: “Tenemos que intentar ser un equipo sólido, competitivo. Hemos visto varios partidos, ese es uno (el del Almería en el Bernabéu) y puede ser una referencia en muchas cosas y en otras no”, reitera Benítez, quien espera que su equipo mantenga el juego ofensivo que mostró ante el conjunto almeriense. “Ya tenemos a Iago, tenemos alternativas. Hay que intentar acercarse al fútbol de ataque del otro día, pero estamos hablando de que mañana tenemos un rival que controla los partidos. El Madrid tiene tantas alternativas que te puede cambiar sobre la marcha cualquier cosa”, subraya el entrenador del Celta.

Resta importancia Benítez a la baja de Bellingham en el equipo de Carlo Ancelotti al recordar el potencial de la plantilla del líder de LaLiga. “La respuesta de cualquiera que le preguntes, cuando se enfrenta a Real Madrid o equipos que tienen muchos jugadores muy buenos, te dirá que da igual, que pongas a uno u a otro serán muy buenos. Bellingham es un gran jugador. Si no está en el campo puede ser beneficioso, pero el que va a salir en su lugar seguro que es un gran jugador y a lo mejor es el que te la lía. Cuando te enfrentas al Real Madrid, con tan buenos futbolistas, cualquiera puede ser peligroso”, insiste el técnico del Celta que regresa al Bernabéu tras su destitución como técnico merengue en enero de 2016.

Por su parte, el Comité de Árbitros asignó a Prieto Iglesias, que arrastra varias decisiones polémicas contra el Celta, como colegiado del VAR para este duelo en el Bernabéu. Benítez resta importancia a esta designación e incluso al ruido mediático generado en Madrid por el gol anulado a Bellingham contra el Valencia. “No lo valoro (la designación arbitral) porque estoy intentando mantener la idea de que hay que centrarse en lo que depende de nosotros, pensar que los árbitros van a intentar hacerlo lo mejor posible, y pensar que cuanto menos intervenga el VAR significará que no hay jugadas polémicas. Confío en los árbitros, entiendo que no es fácil. La presión ambiental, a veces, puede tener influencia, pero confío en que no sea así y que no haya ninguna jugada extraña”, añadió.